В Совете Федерации наградили юных героев России
В Совете Федерации прошла XII торжественная церемония награждения детей и подростков, проявивших личное мужество в экстремальных ситуациях, сообщает пресс-служба Совета Федерации.
Проект «Дети-герои» уже 12 лет помогает находить и поддерживать ребят, совершивших смелые поступки. За время его существования участниками стали около двух тысяч детей со всей страны.
На церемонию были приглашены девятнадцать юных героев, спасавших людей из воды и огня, помогавших пострадавшим при авариях и защищавших других в опасных ситуациях.
Награды — памятные медали Совета Федерации «За проявленное мужество» и благодарности Следственного комитета РФ — вручали заместитель председателя Совета Федерации, Герой России Юрий Воробьёв, представители Следственного комитета и сенаторы.
«В канун большого праздника – Дня народного единства – принимаем юных героев. Мы дорожим этой традицией», — подчеркнул Юрий Воробьёв.Он поблагодарил родителей, педагогов и наставников за воспитание достойных граждан страны. Герой России Сергей Петров отметил, что подвиги детей — это продолжение лучших традиций российского общества.
«Сегодня мы чествуем наших юных героев, которые начали свою жизнь с подвига. Это важный пример для тех, кто рядом и тех, кто следует за вами», — сказал он.Проект «Дети-герои» объединяет сотни вдохновляющих историй и напоминает: героизм не знает возраста.