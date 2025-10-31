В Совете Федерации наградили юных героев России

31 октября 2025, 15:53

Фото: пресс-служба Совета Федерации

В Совете Федерации прошла XII торжественная церемония награждения детей и подростков, проявивших личное мужество в экстремальных ситуациях, сообщает пресс-служба Совета Федерации.





Проект «Дети-герои» уже 12 лет помогает находить и поддерживать ребят, совершивших смелые поступки. За время его существования участниками стали около двух тысяч детей со всей страны.



На церемонию были приглашены девятнадцать юных героев, спасавших людей из воды и огня, помогавших пострадавшим при авариях и защищавших других в опасных ситуациях.



Награды — памятные медали Совета Федерации «За проявленное мужество» и благодарности Следственного комитета РФ — вручали заместитель председателя Совета Федерации, Герой России Юрий Воробьёв, представители Следственного комитета и сенаторы.

«В канун большого праздника – Дня народного единства – принимаем юных героев. Мы дорожим этой традицией», — подчеркнул Юрий Воробьёв.

«Сегодня мы чествуем наших юных героев, которые начали свою жизнь с подвига. Это важный пример для тех, кто рядом и тех, кто следует за вами», — сказал он.