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В Вооруженных силах Украины (ВСУ) наблюдается отток иностранных наемников. На это в интервью РИА Новости обратил внимание сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.
Он отметил, что основной приток наемников идет из Польши, Канады и США. Однако сейчас иностранцы возвращаются на родину. По словам сенатора, причиной этого являются большие потери украинских солдат и бессмысленные приказы командиров ВСУ.
Собеседник добавил, что наемники «чувствуют, что проигрыш Украины не за горами».
В марте Министерство обороны России сообщило, что с 24 февраля 2022 года на Украину прибыло 13 387 иностранных наемников. В ходе спецопераций 5 962 из них были ликвидированы; в апреле российские войска атаковали подразделение иностранных наемников в зоне проведения специальной военной операции.
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Собеседник добавил, что наемники «чувствуют, что проигрыш Украины не за горами».
«Они проиграют, потому невозможно долго сохранять мотивацию солдат, которые кладут жизни на алтарь чужих капиталов и панических атак, связанных с образом сильной России», – заявил он.
В марте Министерство обороны России сообщило, что с 24 февраля 2022 года на Украину прибыло 13 387 иностранных наемников. В ходе спецопераций 5 962 из них были ликвидированы; в апреле российские войска атаковали подразделение иностранных наемников в зоне проведения специальной военной операции.
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Александр Климов