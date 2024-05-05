Белый дом признал неспособность помешать России на Украине

Фото: iStock/lucky-photographer
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан признал, что помощь Украине, одобренная Вашингтоном, не остановит Россию, передает газета Financial Times (FT).
По данным издания, в частной беседе Салливан допустил мысль о том, что российские войска продолжат прорывать линии обороны ВСУ.
Белый дом ожидает, что Украина перейдет в наступление в следующем году.
Ранее в Британии сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский срочно собрал Генштаб ВСУ из-за положения на фронте.
Читайте также:
В Германии ранили расклеивавшего предвыборные плакаты кандидата в Европарламент
Погибшего в зоне СВО офицера представили к званию Героя России
Министерство обороны получило партию минометов 2Б11 калибра 120 миллиметров
Белый дом ожидает, что Украина перейдет в наступление в следующем году.
Ранее в Британии сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский срочно собрал Генштаб ВСУ из-за положения на фронте.
Читайте также:
В Германии ранили расклеивавшего предвыборные плакаты кандидата в Европарламент
Погибшего в зоне СВО офицера представили к званию Героя России
Министерство обороны получило партию минометов 2Б11 калибра 120 миллиметров
Александр Климов