Фото: kremlin.ru
Опорочивших себя деятелей культуры не стоит направлять на Донбасс для исправления и покаяния.
Такое мнение высказала на заседании палаты Совета Федерации Валентина Матвиенко 6 марта.
Она выразила сомнения в искренности такого подхода, утверждая, что большинство жителей региона не одобряют идею выступления у них в регионе тех, кто, по их мнению, не достоин этого. Матвиенко подчеркнула необходимость пересмотра подходов к этому вопросу и призвала обратить внимание на поведение художников и культурных деятелей.
По ее словам, большинство представителей культурной сферы ведут себя достойно и поддерживают страну и ее героев. В качестве примера она упомянула скрипача Петра Лундстрема, который активно поддерживает специальную военную операцию на Донбассе.
В то же время сенатор выразила мнение, что те, кто признал свою ошибку, должны публично это признать и объяснить свою позицию, но отправлять их на Донбасс для покаяния все равно не следует.
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Она выразила сомнения в искренности такого подхода, утверждая, что большинство жителей региона не одобряют идею выступления у них в регионе тех, кто, по их мнению, не достоин этого. Матвиенко подчеркнула необходимость пересмотра подходов к этому вопросу и призвала обратить внимание на поведение художников и культурных деятелей.
В то же время сенатор выразила мнение, что те, кто признал свою ошибку, должны публично это признать и объяснить свою позицию, но отправлять их на Донбасс для покаяния все равно не следует.
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Артем Кузьмин