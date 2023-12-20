Валентина Матвиенко рассказала о главном событии года

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Главным событием 2023 года стало решение российского лидера Владимира Путина баллотироваться на должность президента вновь, с таким заявлением на торжественном заседании Совета законодателей выступила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
«Думаю, что выражу наше общее мнение, сказав, что главным политическим событием уходящего года стало решение Владимира Владимировича Путина баллотироваться на должность президента Российской Федерации», - прокомментировала ситуацию Матвиенко.
По её мнению, в тяжёлое время, время исторических перемен, через которое сейчас проходит Россия, людям необходима уверенность в завтрашнем дне, которая гарантируется присутствием сильного лидера. Именно эту уверенность дарит гражданам РФ Владимир Путин.
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