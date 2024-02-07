Матвиенко: Запад скрывает от граждан, что Ил-76 сбили ракетами Patriot

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Запад скрывает от своих граждан информацию о том, что российский самолет Ил-76 с украинскими пленными на борту, был сбит американскими ракетами Patriot. Об этом он сказала в ходе пленарного заседания.
«Я думаю, что должны услышать не только парламенты, но надо дать поручение через министерство иностранных дел и наши посольства в этих странах, и не только в этих, чтобы они проинформировали граждан этих стран, общественные организации, общественность. Ведь всё скрывают, всё покрывают. Даже когда абсолютно доказано», - заявила Матвиенко.
Она уточнила, что российские эксперты установили, что Ил-76, на борту которого находились украинские пленные, подлежащие обмену, был сбит ВСУ с использованием американских ракет Patriot. Матвиенко подчеркнула, что только «безумные люди» могли отдать подобный приказ.
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Элина Позднякова