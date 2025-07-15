Украинские олигархи и политики потеряли 25 объектов в Крыму

15 июля 2025, 11:24

За полгода в Крыму продали имущество украинских олигархов на 2,2 млрд рублей

Фото: iStock/gutaper

За первую половину 2025 года власти Республики Крым реализовали на торгах 25 национализированных объектов, которые принадлежали украинским предпринимателям и политикам. Сумма поступлений в бюджет республики превысила 2,2 миллиарда рублей. Об этом сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.







«Так, за первое полугодие 2025 года продано 25 национализированных объектов. Благодаря этому, в бюджет Крыма поступило более 2,2 млрд рублей», — написал он в своем телеграм-канале.