В Шатуре отремонтируют мост через озёра Святое и Чёрное
Мост через озёра Святое и Черное на автодороге, ведущей в микрорайон Крева, планируют отремонтировать в муниципальном округе Шатура. Подряд на проведение работ выставлен на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
Извещение о торгах размещено в Единой информационной системе в сфере закупок.
«Подрядчик должен будет восстановить эксплуатационные свойства мостового перехода, расположенного на участке 0+141 км автодороги «Шатура, трасса на Керву». Работы должны быть завершены в 2026 году», — говорится в сообщении.Начальная цена лота составляет 218 миллионов 330 тысяч 509 рублей 94 копейки. Заявки принимаются до 4 августа. Финансирование предусмотрено из бюджета Московской области.