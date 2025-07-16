В Шатуре отремонтируют мост через озёра Святое и Чёрное

16 июля 2025, 14:25

Фото: медиасток.рф

Мост через озёра Святое и Черное на автодороге, ведущей в микрорайон Крева, планируют отремонтировать в муниципальном округе Шатура. Подряд на проведение работ выставлен на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.





Извещение о торгах размещено в Единой информационной системе в сфере закупок.





«Подрядчик должен будет восстановить эксплуатационные свойства мостового перехода, расположенного на участке 0+141 км автодороги «Шатура, трасса на Керву». Работы должны быть завершены в 2026 году», — говорится в сообщении.