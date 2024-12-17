В Совфеде отреагировали на гибель начальника войск РХБЗ в Москве

Константин Косачев (Фото: РИА Новости/Мария Девахина)
Убийцы начальника войск РХБЗ, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова будут наказаны. Об этом в своем Telegram-канале заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
По его словам, он тесно взаимодействовал с Кирилловым в рамках парламентского расследования деятельности биолабораторий Соединенных Штатов на Украине. Косачев отметил, что генерал оказал комиссии Совфеда неоценимую помощь, а также проявил в ходе работы порядочность, внимательность и стрессоустойчивость.
Сенатор выразил соболезнования родным и близким погибших.
Напомним, 17 декабря в Москве в результате взрыва погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игорь Кириллов.
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Сенатор выразил соболезнования родным и близким погибших.
Напомним, 17 декабря в Москве в результате взрыва погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игорь Кириллов.
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Екатерина Коршунова