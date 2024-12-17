Начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова убили в Москве: подробности, биография, причастность Украины

Игорь Кириллов (Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ)
Во вторник, 17 декабря, в Москве в результате взрыва погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игорь Кириллов.
Хронология и детали преступления, в котором погиб начальник РХБЗ генерал-лейтенанта Игорь Кириллов — в материале «Радио 1».
Электросамокат с прикрепленным к нему самодельным взрывным устройством подвезли к дому генерала Кириллова около 2-3 часов ночи. Согласно информации следствия, взрывное устройство привели в действие дистанционно. Преступник или его соучастник могли получить доступ к камере подъезда, который есть у многих жителей дома жилого комплекса.
Взрыв произошел в момент, когда Кириллов выходил из подъезда, около 6:11 мск рядом с кафе «Плюшки ватрушки». В результате генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник погибли на месте.
По данным Следственного комитета России, взрыв произошел рядом с подъездом жилого дома. Официальный представитель ведомства Светлана Петренко пояснила, что СВУ сработало, когда генерал-лейтенант вышел на улицу и направился в сторону своего авто.
В результате детонации взрывного устройства также погиб помощник Кириллова. В СК добавили, что взрывчатка была заложена в самокат, при этом мощность СВУ составила порядка 300 г тротила. По данным ТАСС, взрывной волной нарушено остекление с 1-го по 4-й этажи.
Игорь Кириллов родился 13 июля 1970 года в Костроме. Окончил Военную академию РХБ защиты имени Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко.
В период с 1991 по 1995 год проходил службу в должности командира взвода в Западной группе войск в Германии и Московском военном округе. С сентября 2014 по апрель 2017 года занимал должность начальника Военной академии РХБ защиты имени Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко. В апреле 2017 года Кириллов был назначен на пост начальника войск РХБЗ ВС РФ.
Служба безопасности Украины (СБУ) ранее заочно предъявила обвинение генерал-лейтенанту Игорю Кириллову начальнику войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ. Согласно информации украинского ведомства, Кириллов якобы причастен к применению запрещенного химического оружия на украинской территории, а также виновен в других преступлениях.
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Генерал Игорь Кириллов погиб в Москве: хронология и детали
Электросамокат с прикрепленным к нему самодельным взрывным устройством подвезли к дому генерала Кириллова около 2-3 часов ночи. Согласно информации следствия, взрывное устройство привели в действие дистанционно. Преступник или его соучастник могли получить доступ к камере подъезда, который есть у многих жителей дома жилого комплекса.
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Взрыв произошел в момент, когда Кириллов выходил из подъезда, около 6:11 мск рядом с кафе «Плюшки ватрушки». В результате генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник погибли на месте.
Версии взрыва на Рязанском проспекте
По данным Следственного комитета России, взрыв произошел рядом с подъездом жилого дома. Официальный представитель ведомства Светлана Петренко пояснила, что СВУ сработало, когда генерал-лейтенант вышел на улицу и направился в сторону своего авто.
В результате детонации взрывного устройства также погиб помощник Кириллова. В СК добавили, что взрывчатка была заложена в самокат, при этом мощность СВУ составила порядка 300 г тротила. По данным ТАСС, взрывной волной нарушено остекление с 1-го по 4-й этажи.
Фото: РИА Новости/ Максим Блинов
Биография Игоря Кириллова
Игорь Кириллов родился 13 июля 1970 года в Костроме. Окончил Военную академию РХБ защиты имени Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко.
В период с 1991 по 1995 год проходил службу в должности командира взвода в Западной группе войск в Германии и Московском военном округе. С сентября 2014 по апрель 2017 года занимал должность начальника Военной академии РХБ защиты имени Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко. В апреле 2017 года Кириллов был назначен на пост начальника войск РХБЗ ВС РФ.
Причастность Украины к убийству Игоря Кириллова
Служба безопасности Украины (СБУ) ранее заочно предъявила обвинение генерал-лейтенанту Игорю Кириллову начальнику войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ. Согласно информации украинского ведомства, Кириллов якобы причастен к применению запрещенного химического оружия на украинской территории, а также виновен в других преступлениях.
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Екатерина Коршунова