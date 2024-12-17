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В Госдуме назвали виновников убийства Кириллова

Депутат Колесник: за гибелью Кириллова стоит СБУ или ГУР Украины
Фото: iStock/Oleg Elkov

Фото: iStock/Oleg Elkov

За убийством начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова стоит ГУР или СБУ Украины. Так считает депутат Госдумы Андрей Колесник.
«Надо понять, это СБУ или ГУР Буданова, он в основном диверсии устраивает. Но может, и СБУ. И в той, и в другой организации есть спецподразделения, которые занимаются диверсионными актами. Может, кто-то под них сработал. Это дело СК РФ, военных следователей. В любом случае раскроют это преступление, и, когда виновные будут известны», — заявил Колесник в беседе с NEWS.ru.

По его словам, виновных в убийстве Кириллова ждет суд. Он также предположил, что с ними поступят по законам военного времени. Депутат подчеркнул, что убийство генерал-лейтенанта является «перебором», и ответ за это будет жестким и справедливым.



Колесник отметил, что у Кириллова не было шансов спастись, так как взрыв прогремел в момент, когда он выходил из подъезда. Депутат не исключил, что за Кирилловым следили. При этом он добавил, что людей, занимающих такой высокий пост, должно все время охранять государство.

Начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова убили в Москве: подробности, биография, причастность Украины
Начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова убили в Москве: подробности, биография, причастность Украины

В результате взрыва 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве погиб Кириллов и его помощник. Неизвестные подорвали взрывное устройство, которое было заложено в самокат, припаркованный у подъезда дома Кириллова. Оно сработало, когда генерал-лейтенант вышел на улицу и направился в сторону своего автомобиля.

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«iPhone с номером Анны» – последние минуты жизни бывшего мужа Седоковой Яниса Тиммы
Последние минуты жизни Яниса Тиммы попали на камеру домофона
17 декабря 2024, 10:08

Бывший муж певицы Анны Седаковой баскетболист Янис Тимма умер в ночь на 17 декабря, предварительная причина смерти — асфиксия. Последние минуты жизни мужчины зафиксировала камера домофона.
Как пишет Telegram-канал Mash, примерно в 23:30 16 декабря Тимма со стаканом в руке подошёл к подъезду дома на Звенигородском шоссе. Он долго пытался попасть внутрь, шатался и записывал слёзные голосовые.

Около часа ночи 17 декабря его тело нашёл житель дома, он вызвал скорую помощь.

«Рядом с телом баскетболиста обнаружили iPhone с номером Анны и просьбой позвонить ей», — сообщает Mash.
Ранее спортсмен публично поздравил Анну Седакову с днём рождения.

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Начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова убили в Москве: подробности, биография, причастность Украины
СК: причиной взрыва, при котором погиб Кириллов, стало заложенное в самокат СВУ
17 декабря 2024, 10:04

Игорь Кириллов (Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ)

Во вторник, 17 декабря, в Москве в результате взрыва погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игорь Кириллов.
Хронология и детали преступления, в котором погиб начальник РХБЗ генерал-лейтенанта Игорь Кириллов — в материале «Радио 1».

Генерал Игорь Кириллов погиб в Москве: хронология и детали


Электросамокат с прикрепленным к нему самодельным взрывным устройством подвезли к дому генерала Кириллова около 2-3 часов ночи. Согласно информации следствия, взрывное устройство привели в действие дистанционно. Преступник или его соучастник могли получить доступ к камере подъезда, который есть у многих жителей дома жилого комплекса.

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Взрыв произошел в момент, когда Кириллов выходил из подъезда, около 6:11 мск рядом с кафе «Плюшки ватрушки». В результате генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник погибли на месте.

Версии взрыва на Рязанском проспекте


По данным Следственного комитета России, взрыв произошел рядом с подъездом жилого дома. Официальный представитель ведомства Светлана Петренко пояснила, что СВУ сработало, когда генерал-лейтенант вышел на улицу и направился в сторону своего авто.

В результате детонации взрывного устройства также погиб помощник Кириллова. В СК добавили, что взрывчатка была заложена в самокат, при этом мощность СВУ составила порядка 300 г тротила. По данным ТАСС, взрывной волной нарушено остекление с 1-го по 4-й этажи.

Фото: РИА Новости/ Максим Блинов

Биография Игоря Кириллова


Игорь Кириллов родился 13 июля 1970 года в Костроме. Окончил Военную академию РХБ защиты имени Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко.

В период с 1991 по 1995 год проходил службу в должности командира взвода в Западной группе войск в Германии и Московском военном округе. С сентября 2014 по апрель 2017 года занимал должность начальника Военной академии РХБ защиты имени Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко. В апреле 2017 года Кириллов был назначен на пост начальника войск РХБЗ ВС РФ.

Причастность Украины к убийству Игоря Кириллова


Служба безопасности Украины (СБУ) ранее заочно предъявила обвинение генерал-лейтенанту Игорю Кириллову начальнику войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ. Согласно информации украинского ведомства, Кириллов якобы причастен к применению запрещенного химического оружия на украинской территории, а также виновен в других преступлениях.

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#ск
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Опубликованы кадры с места взрыва, в котором погиб начальник РХБЗ ВС РФ Кириллов
17 декабря 2024, 09:51

Игорь Кириллов (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Кадры с места взрыва на Рязанском проспекте в Москве, при котором погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил Российской Федерации Игорь Кириллов, публикует РИА Новости.
Территорию вокруг дома на Рязанском проспекте сейчас осматривают сапёры. Также робот-сапер, доставленный к месту взрыва исследует каршеринговую машину, пишет Baza. При этом жителей близлежащих домов попросили отойти от окон.

Взрывное устройство было прикреплено к самокату, припаркованному у подъезда дома Кириллова. Оно сработало, когда генерал-лейтенант вышел на улицу и направился в сторону своего автомобиля. Осколки разлетелись на десятки метров и повредили окна дома напротив.

СК России подтвердил гибель начальника РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова
СК России подтвердил гибель начальника РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова

В настоящее время на месте происшествия работают следователи, криминалисты и оперативные службы. Начались поиски преступников. Возбуждено уголовное дело.

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#дома
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Что известно о взрыве в Москве, в котором погиб начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов
112: Генерал-лейтенант Кириллов погиб в результате взрыва в Москве
17 декабря 2024, 09:25

Фото: iStock/RamonCast

Два человека погибли рано утром во вторник, 17 декабря, на Рязанском проспекте в Москве в результате взрыва. Погибшими оказались генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Эту информацию подтвердили в СК России.
Детали преступления — в материале «Радио 1».

Что произошло


Взрыв произошел в Москве около 06:10 мск. Незадолго до трагедии к подъезду подъехал служебный автомобиль с водителем, который должен был отвезти генерала на работу. В результате произошедшего погиб Кириллов и его помощник. Взрывной волной повреждены окна и двери здания. На место трагедии прибыли экстренные службы.




Взрывное устройство могло быть закреплено на ручке электросамоката


Самодельное взрывное устройство могло быть прикреплено к ручке электросамоката и приведено в действие дистанционно. Как пишет Telegram-канал SHOT, злоумышленник припарковал электросамокат с примотанным к нему СВУ около 03:00 мск. Согласно предварительной информации, в момент активации устройства преступник мог быть в зоне видимости происшествия. В экстренных службах проинформировали, что мощность СВУ составила около 200 г тротила.

Предварительная версия взрыва


SHOT пишет, что инцидент мог быть покушением. Взрыв произошел в момент, когда два мужчины приближались к двери.



Электросамокат был оставлен неизвестным у входа в здание за несколько часов до происшествия. Утверждается, что неизвестный, который осуществил взрыв, или его соучастник могли не находиться в пределах видимости и использовать доступ к камере подъезда, установленной у многих жителей ЖК.

Кем оказались погибшие


В результате взрыва погибли генерал-лейтенант войск РХБЗ ВС России Игорь Кириллов и его помощник. В настоящее время Минобороны России не комментировало данную информацию.

Игорь Кириллов (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

По словам очевидцев, трагедия произошла в момент, когда генерал и его помощник покидали здание. Кроме того, в результате инцидента был поврежден служебный автомобиль Кириллова.

Возбуждено уголовное дело


В связи с произошедшим взрывом инициировано уголовное дело, сообщает ГСУ СК России по Москве. В настоящее время команда следователей и криминалистов проводит детальный осмотр места происшествия.

По данным следствия, на Рязанском проспекте в Москве злоумышленники подорвали взрывное устройство, которое было заложено в электросамокат, который стоял у подъезда дома генерала. Оно сработало, когда Кириллов вышел на улицу и направился в сторону своей машины.

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Baza: два человека погибли в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве

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Иностранец устроил нарколабораторию в частном доме в Подмосковье
17 декабря 2024, 09:16

Фото: iStock/RamonCast

Подмосковная полиция задержала 40-летнего приезжего из Средней Азии за устройство лаборатории по производству наркотиков в специально арендованном для него частном доме в Домодедове, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«По данным следствия, мужчина нашёл работу в одном из мессенджеров. Следуя указаниям работодателя, он оборудовал во взятом специально для него в аренду частном доме нарколабораторию и начал по полученной инструкции производить мефедрон», — говорится в сообщении.
При обыске в доме полицейские обнаружили два полимерных мешка с порошком, ёмкости с жидкостями, а также вакууматор, весы, четыре электромешалки, лабораторную посуду и респираторы. Экспертиза показала, что порошок содержит мефедрон, общая масса наркотика составила 4,5 кг.

Кроме того, в телефоне у задержанного были найдены фотографии мест тайников-закладок, через которые он продавал наркотики.

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#криминал
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#мвд московской области
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СК России подтвердил гибель начальника РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова
СК РФ: при взрыве в Москве погиб начальник РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов
17 декабря 2024, 08:39

Игорь Кириллов (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

В результате взрыва 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил Российской Федерации Игорь Кириллов и его помощник. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Следствие установило, что 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве неизвестные подорвали взрывное устройство, которое было заложено в самокат, припаркованный у подъезда дома Кириллова. Оно сработало, когда генерал-лейтенант вышел ​на улицу и направился в сторону своего автомобиля.

«В результате произошедшего погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил Российской Федерации Игорь Кириллов и его помощник», — заявила Петренко.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи, криминалисты и оперативные службы. Начались поиски преступников. Возбуждено уголовное дело.

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#дело
#уголовное дело
#следователи
#поиски
#самокат
#следствие
#происшествия
#дома
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Уголовное дело возбуждено по факту взрыва на Рязанском проспекте в Москве
17 декабря 2024, 08:24

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Столичный следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва на Рязанском проспекте в Москве, при котором погибли два человека. Об этом сообщает официальный Telegram-канал ведомства.
«В связи с инцидентом, произошедшим на Рязанском проспекте в городе Москве, в результате которого погибли двое мужчин, следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего взрыва, осматривают место происшествия. Кроме того, начались оперативно-розыскные мероприятия, направленные на поиски преступников.

Напомним, во дворе жилого дома на Рязанском проспекте в Нижегородском районе в Москве произошёл мощный взрыв. Он раздался 17 декабря около 6 утра. По предварительным данным, погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов, а также его водитель. Официально данная информация не подтверждена.

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#дома
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#вс рф
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Теракт в Москве: убит генерал-лейтенант РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов
При взрыве в Москве погиб генерал-лейтенант РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов
17 декабря 2024, 07:36

Игорь Кириллов (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

По предварительной информации, в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов, а также его помощник, пишет Shot.
Официально данная информация не подтверждена.

Издание пишет, что СВУ злоумышленник мог примотать к ручке электросамоката, который был припаркован неизвестным возле подъезда за несколько часов до взрыва — около трех часов ночи.

Предполагается, что преступники заложили около 200 граммов тротила и привели взрывное устройство в действие дистанционно, когда мужчины выходили из подъезда и подошли к автомобилю. Предполагается, что злоумышленники могли получить доступ к камере подъезда.

Взрывом выбило стекла с первого по третий этаж. Также повреждены еще три автомобиля. Мужчина погибли на месте еще до приезда скорой помощи.

Напомним, во дворе жилого дома на Рязанском проспекте в Нижегородском районе в Москве произошёл мощный взрыв. Он раздался 17 декабря около 6 утра.

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Baza: два человека погибли в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве
17 декабря 2024, 06:59

Фото: iStock/Motortion

Во дворе жилого дома на Рязанском проспекте в Нижегородском районе в Москве произошёл мощный взрыв. Установлено, что погибло два человека. Возможно есть другие пострадавшие.
По данным очевидцев, инцидент произошёл около кафе «Плюшки ватрушки», где взрывная волна выбила стёкла и двери на первых этажах здания. Telegram-канал Baza сообщает, что взрыв раздался 17 декабря около 6 утра.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС и другие экстренные службы. Тела погибших обнаружены на полу рядом с местом взрыва. Предварительно, ими были генерал-лейтенант ВС РФ и его помощник.



Точные причины происшествия пока неизвестны, но поступает информация, что на первом этаже было заложено СВУ, которое могли привести в действие дистанционно.

Ранее «Радио 1» передавало, что россиянам рассказали о новых ракетах РФ, равных по эффективности «Орешнику».

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