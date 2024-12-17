В Госдуме назвали виновников убийства Кириллова

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За убийством начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова стоит ГУР или СБУ Украины. Так считает депутат Госдумы Андрей Колесник.
«Надо понять, это СБУ или ГУР Буданова, он в основном диверсии устраивает. Но может, и СБУ. И в той, и в другой организации есть спецподразделения, которые занимаются диверсионными актами. Может, кто-то под них сработал. Это дело СК РФ, военных следователей. В любом случае раскроют это преступление, и, когда виновные будут известны», — заявил Колесник в беседе с NEWS.ru.
По его словам, виновных в убийстве Кириллова ждет суд. Он также предположил, что с ними поступят по законам военного времени. Депутат подчеркнул, что убийство генерал-лейтенанта является «перебором», и ответ за это будет жестким и справедливым.
Колесник отметил, что у Кириллова не было шансов спастись, так как взрыв прогремел в момент, когда он выходил из подъезда. Депутат не исключил, что за Кирилловым следили. При этом он добавил, что людей, занимающих такой высокий пост, должно все время охранять государство.
Начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова убили в Москве: подробности, биография, причастность Украины
В результате взрыва 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве погиб Кириллов и его помощник. Неизвестные подорвали взрывное устройство, которое было заложено в самокат, припаркованный у подъезда дома Кириллова. Оно сработало, когда генерал-лейтенант вышел на улицу и направился в сторону своего автомобиля.
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