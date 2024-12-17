Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Что известно о взрыве в Москве, в котором погиб начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов

Что известно о взрыве в Москве, в котором погиб начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов

112: Генерал-лейтенант Кириллов погиб в результате взрыва в Москве
Фото: iStock/RamonCast

Фото: iStock/RamonCast

Два человека погибли рано утром во вторник, 17 декабря, на Рязанском проспекте в Москве в результате взрыва. Погибшими оказались генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Эту информацию подтвердили в СК России.
Детали преступления — в материале «Радио 1».

Что произошло




Взрыв произошел в Москве около 06:10 мск. Незадолго до трагедии к подъезду подъехал служебный автомобиль с водителем, который должен был отвезти генерала на работу. В результате произошедшего погиб Кириллов и его помощник. Взрывной волной повреждены окна и двери здания. На место трагедии прибыли экстренные службы.




Взрывное устройство могло быть закреплено на ручке электросамоката


Самодельное взрывное устройство могло быть прикреплено к ручке электросамоката и приведено в действие дистанционно. Как пишет Telegram-канал SHOT, злоумышленник припарковал электросамокат с примотанным к нему СВУ около 03:00 мск. Согласно предварительной информации, в момент активации устройства преступник мог быть в зоне видимости происшествия. В экстренных службах проинформировали, что мощность СВУ составила около 200 г тротила.

Предварительная версия взрыва


SHOT пишет, что инцидент мог быть покушением. Взрыв произошел в момент, когда два мужчины приближались к двери.



Электросамокат был оставлен неизвестным у входа в здание за несколько часов до происшествия. Утверждается, что неизвестный, который осуществил взрыв, или его соучастник могли не находиться в пределах видимости и использовать доступ к камере подъезда, установленной у многих жителей ЖК.

Кем оказались погибшие


В результате взрыва погибли генерал-лейтенант войск РХБЗ ВС России Игорь Кириллов и его помощник. В настоящее время Минобороны России не комментировало данную информацию.

Игорь Кириллов (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

По словам очевидцев, трагедия произошла в момент, когда генерал и его помощник покидали здание. Кроме того, в результате инцидента был поврежден служебный автомобиль Кириллова.

Возбуждено уголовное дело


В связи с произошедшим взрывом инициировано уголовное дело, сообщает ГСУ СК России по Москве. В настоящее время команда следователей и криминалистов проводит детальный осмотр места происшествия.

По данным следствия, на Рязанском проспекте в Москве злоумышленники подорвали взрывное устройство, которое было заложено в электросамокат, который стоял у подъезда дома генерала. Оно сработало, когда Кириллов вышел на улицу и направился в сторону своей машины.

Читайте также:

СК России подтвердил гибель начальника РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова

Уголовное дело возбуждено по факту взрыва на Рязанском проспекте в Москве

Baza: два человека погибли в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве

#радио 1
#дело
#трагедия
#автомобиль
#уголовное дело
#гибель
#взрыв
#самокат
#следствие
#здание
#мужчины
#происшествия
#дома
#telegram
#электросамокат
#вс рф
#минобороны
#ск
Иностранец устроил нарколабораторию в частном доме в Подмосковье
17 декабря 2024, 09:16

Подмосковная полиция задержала 40-летнего приезжего из Средней Азии за устройство лаборатории по производству наркотиков в специально арендованном для него частном доме в Домодедове, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«По данным следствия, мужчина нашёл работу в одном из мессенджеров. Следуя указаниям работодателя, он оборудовал во взятом специально для него в аренду частном доме нарколабораторию и начал по полученной инструкции производить мефедрон», — говорится в сообщении.
При обыске в доме полицейские обнаружили два полимерных мешка с порошком, ёмкости с жидкостями, а также вакууматор, весы, четыре электромешалки, лабораторную посуду и респираторы. Экспертиза показала, что порошок содержит мефедрон, общая масса наркотика составила 4,5 кг.

Кроме того, в телефоне у задержанного были найдены фотографии мест тайников-закладок, через которые он продавал наркотики.

Читайте также:

СК России подтвердил гибель начальника РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова

Уголовное дело возбуждено по факту взрыва на Рязанском проспекте в Москве

На трассе в Забайкалье вахтовый автобус влетел в кювет, есть жертвы
#домодедово
#наркотики
#криминал
#полиция
#мвд московской области
Следите за нашими новостями
в удобном формате
СК России подтвердил гибель начальника РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова
СК РФ: при взрыве в Москве погиб начальник РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов
17 декабря 2024, 08:39

Игорь Кириллов (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

В результате взрыва 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил Российской Федерации Игорь Кириллов и его помощник. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Следствие установило, что 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве неизвестные подорвали взрывное устройство, которое было заложено в самокат, припаркованный у подъезда дома Кириллова. Оно сработало, когда генерал-лейтенант вышел ​на улицу и направился в сторону своего автомобиля.

«В результате произошедшего погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил Российской Федерации Игорь Кириллов и его помощник», — заявила Петренко.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи, криминалисты и оперативные службы. Начались поиски преступников. Возбуждено уголовное дело.

Читайте также:

Теракт в Москве: убит генерал-лейтенант РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов

Уголовное дело возбуждено по факту взрыва на Рязанском проспекте в Москве

Baza: два человека погибли в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве
#дело
#уголовное дело
#следователи
#поиски
#самокат
#следствие
#происшествия
#дома
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Уголовное дело возбуждено по факту взрыва на Рязанском проспекте в Москве
17 декабря 2024, 08:24

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Столичный следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва на Рязанском проспекте в Москве, при котором погибли два человека. Об этом сообщает официальный Telegram-канал ведомства.
«В связи с инцидентом, произошедшим на Рязанском проспекте в городе Москве, в результате которого погибли двое мужчин, следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего взрыва, осматривают место происшествия. Кроме того, начались оперативно-розыскные мероприятия, направленные на поиски преступников.

Напомним, во дворе жилого дома на Рязанском проспекте в Нижегородском районе в Москве произошёл мощный взрыв. Он раздался 17 декабря около 6 утра. По предварительным данным, погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов, а также его водитель. Официально данная информация не подтверждена.

Читайте также:

Baza: два человека погибли в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве

Теракт в Москве: убит генерал-лейтенант РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов

Известны подробности покушения на экс-начальника Еленовской колонии в ДНР
#дело
#уголовное дело
#следователи
#поиски
#взрыв
#водитель
#мероприятия
#происшествия
#дома
#информация
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Теракт в Москве: убит генерал-лейтенант РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов
При взрыве в Москве погиб генерал-лейтенант РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов
17 декабря 2024, 07:36

Игорь Кириллов (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

По предварительной информации, в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов, а также его помощник, пишет Shot.
Официально данная информация не подтверждена.

Издание пишет, что СВУ злоумышленник мог примотать к ручке электросамоката, который был припаркован неизвестным возле подъезда за несколько часов до взрыва — около трех часов ночи.

Предполагается, что преступники заложили около 200 граммов тротила и привели взрывное устройство в действие дистанционно, когда мужчины выходили из подъезда и подошли к автомобилю. Предполагается, что злоумышленники могли получить доступ к камере подъезда.

Взрывом выбило стекла с первого по третий этаж. Также повреждены еще три автомобиля. Мужчина погибли на месте еще до приезда скорой помощи.

Напомним, во дворе жилого дома на Рязанском проспекте в Нижегородском районе в Москве произошёл мощный взрыв. Он раздался 17 декабря около 6 утра.

Читайте также:

Известны подробности покушения на экс-начальника Еленовской колонии в ДНР

Назвали организатора слухов о покушении на Рамзана Кадырова

«Чеченский след» в Узбекистане: Рамзан Кадыров сделал заявление о причастности к обстрелу автомобиля экс-чиновника в Ташкенте
#преступники
#взрыв
#мужчины
#мужчина
#дома
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Baza: два человека погибли в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве
17 декабря 2024, 06:59

Фото: iStock/Motortion

Во дворе жилого дома на Рязанском проспекте в Нижегородском районе в Москве произошёл мощный взрыв. Установлено, что погибло два человека. Возможно есть другие пострадавшие.
По данным очевидцев, инцидент произошёл около кафе «Плюшки ватрушки», где взрывная волна выбила стёкла и двери на первых этажах здания. Telegram-канал Baza сообщает, что взрыв раздался 17 декабря около 6 утра.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС и другие экстренные службы. Тела погибших обнаружены на полу рядом с местом взрыва. Предварительно, ими были генерал-лейтенант ВС РФ и его помощник.



Точные причины происшествия пока неизвестны, но поступает информация, что на первом этаже было заложено СВУ, которое могли привести в действие дистанционно.

Ранее «Радио 1» передавало, что россиянам рассказали о новых ракетах РФ, равных по эффективности «Орешнику».

Читайте также:

На трассе в Забайкалье вахтовый автобус влетел в кювет, есть жертвы

Baza: в Пермском крае подросток выбросил девочку 14 лет из окна, затем выпал сам

Убийца зарезал полицейского с женой в Краснодарском крае, затем пытался сжечь трупы
#мчс
#пострадавшие
#кафе
#взрыв
#инцидент
#смерть
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На трассе в Забайкалье вахтовый автобус влетел в кювет, есть жертвы
Вахтовый автобус влетел в кювет и разбился в Забайкалье, два человека погибли
17 декабря 2024, 06:17

Фото: Официальный Telegram-канал прокуратуры Забайкальского края

В Газимуро-Заводском районе Забайкальского края произошло ДТП с участием вахтового автобуса, перевозившего сотрудников строительной компании. Водитель не справился с управлением, и транспорт вылетел в кювет. В результате аварии есть погибшие и пострадавшие.
Детали ДТП передает Telegram-канал прокуратуры Забайкальского края. На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора района Михаил Максимов. Прокуратура организовала проверку, чтобы выяснить причины аварии, а также оценить соблюдение правил охраны труда и безопасности дорожного движения в организации.

Фото: Официальный Telegram-канал прокуратуры Забайкальского края

Автобус перевозил 21 пассажира. В результате потери управления погибли двое, при этом три человека получили травмы. Пострадавших уже доставили в больницу.

Ранее «Ради 1» передавало, что в Новосибирске при посадке ребенок поскользнулся и попал под колеса автобуса.

Читайте также:

«Пырнул ножом 40 раз»: Полиция поймала маньяка в Ростове-на-Дону, подробности дела и видео

Бывший муж Седоковой не пережил разрыв и покончил с собой

Горняк умер в машине скорой помощи после ЧП на руднике в Приморье
#дтп
#фото
#травмы
#аварии
#происшествия
#telegram
#автобус
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Новосибирске при посадке ребенок поскользнулся и попал под колеса автобуса
17 декабря 2024, 05:59

Фото: iStock/ImageegamI

В Ленинском районе Новосибирска автобус сбил 9-летнего мальчика, который поскользнулся при посадке и оказался под колесами.
В городской Госавтоинспекции ТАСС сообщили, что инцидент произошел утром, когда водитель автобуса ПАЗ начал отъезжать от остановки.

Ребенок 2015 года рождения потерял равновесие, упал и получил серьезные травмы. Пострадавшего срочно доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

На месте происшествия работали сотрудники ДПС. Ведется проверка всех обстоятельств произошедшего.

Ранее «Радио 1» передавало, что бывший муж Седоковой, латвийский баскетболист Янис Тимма, не пережил разрыв брака и покончил с собой.

Читайте также:

«Пырнул ножом 40 раз»: Полиция поймала маньяка в Ростове-на-Дону, подробности дела и видео

Горняк умер в машине скорой помощи после ЧП на руднике в Приморье

Убийца ​зарезал полицейского с женой в Краснодарском крае, затем пытался сжечь трупы
#автобус
#ребёнок
#дпс
#водитель
#травмы
#происшествия
#сотрудники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Горняк умер в машине скорой помощи после ЧП на руднике в Приморье
Пострадавший при обрушении на руднике в Приморье умер по пути в больницу
17 декабря 2024, 05:24

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Приморском крае один из пострадавших при обрушении породы на руднике «2-й Советский» скончался по пути в больницу.
Как сообщила пресс-служба регионального Минздрава, мужчина не выжил, несмотря на оперативное прибытие бригады скорой помощи.

Ранее МЧС по региону сообщало, что трое горняков, включая пострадавшего, были подняты на поверхность спасателями. Двое рабочих выбрались самостоятельно, а пострадавшего передали медикам.

В момент обрушения утром 17 декабря на участке «Южный» находились 11 человек, восемь из них сумели покинуть шахту без помощи.

Инцидент произошёл на руднике предприятия «Дальполиметалл» в городе Дальнегорске. Прокуратура уже начала проверку на предмет соблюдения трудовых норм и безопасности при ведении работ.

Читайте также:

В Адыгее случился крупный пожар в многоэтажном жилом доме, спасли двоих

«Пырнул ножом 40 раз»: Полиция поймала маньяка в Ростове-на-Дону, подробности дела и видео

Бывший муж Седоковой не пережил разрыв и покончил с собой
#мчс
#инцидент
#мужчина
#предприятия
#смерть
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Пырнул ножом 40 раз»: Полиция поймала маньяка в Ростове-на-Дону, подробности дела и видео
17 декабря 2024, 04:20

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Ростове-на-Дону и Аксае случился настоящий кошмар: 26-летний мужчина кинулся с ножом на нескольких человек. Как сообщают Telegram-каналы SHOT и представителя МВД Ирина Волк, от нападения погибла 24-летняя девушка. Другая жертва, подросток, чудом выжил. Это не единственные нападения, которые совершил ростовский мясник 16 декабря. Подозреваемый был задержан полицией, но его состояние поражает: он явно находится не в себе и отказывается объяснять свои действия. Подробнее о кровавом деле читайте в материале «Радио 1».

Первый ужас: нападение на подростка

Первой жертвой нападения стал подросток в подъезде дома на улице Орбитальной. Это случилось около 16:40. Преступник, Владислав Кузнецов, подошёл на лестничной площадке к парню под предлогом невинного вопроса «Какой этаж?», а затем внезапно набросился с ножом, нанося удары в лицо. Пытался перерезать горло.

Подросток смог отбить нападение, поймав руку преступника, и бросился за ним, но злоумышленнику удалось скрыться. Пострадавший был доставлен в больницу с лёгкими ранениями.




Жестокое убийство в Аксае

Через полтора часа маньяк напал на 24-летнюю девушку в подъезде многоэтажки в Аксае. С особой жестокостью он нанёс ей около 40 ударов ножом. На крики выбежали соседи, которые вызвали скорую и полицию. К тому моменту израненная жертва была вся в крови.

Несмотря на усилия врачей, спасти девушку не удалось — она скончалась от полученных травм.

Помимо этих двух нападений SHOT ранее сообщал, что маньяк в сером худи кидался на людей в посёлке Верхнетемерницкий. Пока нельзя точно сказать, что у него не было иных жертв, которые просто не удалось установить.

Жизнь преступника: погружение в безумие

Задержанный Владислав Кузнецов — это человек, чья жизнь давно вышла из-под контроля. Он часто был безработным, подрабатывал мойщиком машин и водителем, брал кредиты, которые быстро тратил.

Но самое страшное — у него серьёзные проблемы с психикой. Его неадекватное состояние бросалось в глаза: после нападений он корчился у входа в собственный дом, не мог вспомнить код домофона и путался в действиях. В этот момент его настигли сотрудники МВД.

На видео с камеры наблюдения в подъезде, которое выложил Telegram-канал «112», можно увидеть часть безуспешных попыток убийцы зайти внутрь.



Кузнецов уже лечился в психиатрических больницах, но это не остановило его падение. Известно, что ранее маньяк был судим за кражу.

Работа полиции

Сейчас с Кузнецовым работают следователи, а его мотивы остаются невыясненными. Сообщается, что во время допроса он полностью отрешен и заторможено реагирует на вопросы. Не способен связно отвечать следствию, чтобы объяснить мотивы нападений. По данным полиции, маньяк мог находиться под воздействием наркотиков в момент совершения преступлений.

Также рассматривалась возможность алкогольного опьянения, но проверка показала, что убийца был трезв.

На Кузнецова завели два уголовных дела. Следственное управление СК России по Ростовской области в своем Telegram-канале сообщило, что действия подозреваемого скорее всего будут переквалифицированы на более тяжкую статью обвинения, чем рассматривалось изначально.

Читайте также:

Бывший муж Седоковой не пережил разрыв и покончил с собой

Пела и плясала на глазах у матери: пьяная женщина на Porsche насмерть сбила 9-летнего мальчика в Новой Москве

Срок, переезд и автокатастрофа: как сложилась жизнь 15-летнего ученика и 28-летней учительницы после секс-скандала
#убийство
#радио 1
#подросток
#нападение
#мвд
#следователи
#пострадавший
#соседи
#ирина волк
#telegram
#маньяк
#девушка
Следите за нашими новостями
в удобном формате