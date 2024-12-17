Что известно о взрыве в Москве, в котором погиб начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов

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Два человека погибли рано утром во вторник, 17 декабря, на Рязанском проспекте в Москве в результате взрыва. Погибшими оказались генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Эту информацию подтвердили в СК России.
Детали преступления — в материале «Радио 1».
Взрыв произошел в Москве около 06:10 мск. Незадолго до трагедии к подъезду подъехал служебный автомобиль с водителем, который должен был отвезти генерала на работу. В результате произошедшего погиб Кириллов и его помощник. Взрывной волной повреждены окна и двери здания. На место трагедии прибыли экстренные службы.
Самодельное взрывное устройство могло быть прикреплено к ручке электросамоката и приведено в действие дистанционно. Как пишет Telegram-канал SHOT, злоумышленник припарковал электросамокат с примотанным к нему СВУ около 03:00 мск. Согласно предварительной информации, в момент активации устройства преступник мог быть в зоне видимости происшествия. В экстренных службах проинформировали, что мощность СВУ составила около 200 г тротила.
SHOT пишет, что инцидент мог быть покушением. Взрыв произошел в момент, когда два мужчины приближались к двери.
Электросамокат был оставлен неизвестным у входа в здание за несколько часов до происшествия. Утверждается, что неизвестный, который осуществил взрыв, или его соучастник могли не находиться в пределах видимости и использовать доступ к камере подъезда, установленной у многих жителей ЖК.
В результате взрыва погибли генерал-лейтенант войск РХБЗ ВС России Игорь Кириллов и его помощник. В настоящее время Минобороны России не комментировало данную информацию.
По словам очевидцев, трагедия произошла в момент, когда генерал и его помощник покидали здание. Кроме того, в результате инцидента был поврежден служебный автомобиль Кириллова.
В связи с произошедшим взрывом инициировано уголовное дело, сообщает ГСУ СК России по Москве. В настоящее время команда следователей и криминалистов проводит детальный осмотр места происшествия.
По данным следствия, на Рязанском проспекте в Москве злоумышленники подорвали взрывное устройство, которое было заложено в электросамокат, который стоял у подъезда дома генерала. Оно сработало, когда Кириллов вышел на улицу и направился в сторону своей машины.
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Что произошло
Взрыв произошел в Москве около 06:10 мск. Незадолго до трагедии к подъезду подъехал служебный автомобиль с водителем, который должен был отвезти генерала на работу. В результате произошедшего погиб Кириллов и его помощник. Взрывной волной повреждены окна и двери здания. На место трагедии прибыли экстренные службы.
Взрывное устройство могло быть закреплено на ручке электросамоката
Самодельное взрывное устройство могло быть прикреплено к ручке электросамоката и приведено в действие дистанционно. Как пишет Telegram-канал SHOT, злоумышленник припарковал электросамокат с примотанным к нему СВУ около 03:00 мск. Согласно предварительной информации, в момент активации устройства преступник мог быть в зоне видимости происшествия. В экстренных службах проинформировали, что мощность СВУ составила около 200 г тротила.
Предварительная версия взрыва
SHOT пишет, что инцидент мог быть покушением. Взрыв произошел в момент, когда два мужчины приближались к двери.
Электросамокат был оставлен неизвестным у входа в здание за несколько часов до происшествия. Утверждается, что неизвестный, который осуществил взрыв, или его соучастник могли не находиться в пределах видимости и использовать доступ к камере подъезда, установленной у многих жителей ЖК.
Кем оказались погибшие
В результате взрыва погибли генерал-лейтенант войск РХБЗ ВС России Игорь Кириллов и его помощник. В настоящее время Минобороны России не комментировало данную информацию.
Игорь Кириллов (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)
Возбуждено уголовное дело
В связи с произошедшим взрывом инициировано уголовное дело, сообщает ГСУ СК России по Москве. В настоящее время команда следователей и криминалистов проводит детальный осмотр места происшествия.
По данным следствия, на Рязанском проспекте в Москве злоумышленники подорвали взрывное устройство, которое было заложено в электросамокат, который стоял у подъезда дома генерала. Оно сработало, когда Кириллов вышел на улицу и направился в сторону своей машины.
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Екатерина Коршунова