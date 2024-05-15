В Совфеде оценили идею отказаться от понятия «бакалавриат»

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Член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов заявил, что решение отказаться от понятия «бакалавриат» поможет вернуть выпускникам прежний уровень подготовки. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Гибатдинова, система высшего образования не должна разделяться на этапы. Он подчеркнул, что уровень подготовки бакалавриата серьезно уступает подготовке по программам специалитета.
Парламентарий отметил, что бакалавриат является одним из последствий Болонского процесса, который «фактически был навязан России». Гибатдинов также напомнил, что приоритетной задачей указа российского лидера является реформирование национальной системы высшего образования.
Напомним, ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что со следующего года в России не станет понятия «бакалавр».
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Парламентарий отметил, что бакалавриат является одним из последствий Болонского процесса, который «фактически был навязан России». Гибатдинов также напомнил, что приоритетной задачей указа российского лидера является реформирование национальной системы высшего образования.
Напомним, ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что со следующего года в России не станет понятия «бакалавр».
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Екатерина Коршунова