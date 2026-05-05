Онищенко оценил риски вспышки хантавируса в России
Риска распространения хантавирусов на территории РФ нет, вероятность, что отдыхающие на нидерландском лайнере, где зафиксированы случаи заражения, россияне, привезут вирус домой, крайне мала. Об этом сообщил академик РАН, эпидемиолог, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко, передает ТАСС.
По его словам, болезнь чаще всего протекает в лёгкой форме. Среди симптомов, которые могут проявиться, — повышенная температура, озноб, головная боль, покраснение лица и гиперемия. Также существует вероятность развития геморрагического синдрома, при котором увеличивается проницаемость сосудов, что может привести к кровотечениям.
Онищенко отметил, что хантавирусы были обнаружены и в России. Их очаги, в частности, расположены на юге европейской части страны, включая Краснодарский край. Однако передача вируса от человека к человеку происходит редко, и серьёзной угрозы для населения нет.
На круизном судне MV Hondius, которое следовало из Аргентины в Кабо-Верде, зарегистрирована вспышка хантавируса. Обычно это заболевание передаётся людям через грызунов. Среди членов экипажа оказался гражданин России.
