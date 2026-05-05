Онищенко оценил риски вспышки хантавируса в России

05 мая 2026, 08:37

Онищенко: Вероятность возникновения вспышки хантавируса в России крайне мала

Риска распространения хантавирусов на территории РФ нет, вероятность, что отдыхающие на нидерландском лайнере, где зафиксированы случаи заражения, россияне, привезут вирус домой, крайне мала. Об этом сообщил академик РАН, эпидемиолог, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко, передает ТАСС.