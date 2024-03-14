В Петербурге задержали членов РДК*, пытавшихся отравить гумпомощь для ВС РФ

Фото: РИА Новости/ФСБ РФ
В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ задержали четырех членов украинской военизированной организации «Русский добровольческий корпус»* (РДК), действующей в интересах ГУР Минобороны Украины, которые собирались отравить гуманитарную помощь, предназначенную для ВС РФ, а также жителей новых регионов России. Об этом сообщили в ведомстве.
Уточняется, что задержанные являются жителями Петербурга и приверженцами праворадикальной идеологии. По предварительным данным, они также планировали устроить теракты в регионе.
Кроме того, гуманитарная помощь также предназначалась для жителей новых регионов России. Сотрудники ФСБ задержали членов «РДК»*. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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«По заданию кураторов из РДК и украинской военной разведки они намеревались отравить высокотоксичным химическим веществом продукты питания, предназначенные для отправки в качестве гуманитарной помощи военнослужащим ВС РФ», — говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, гуманитарная помощь также предназначалась для жителей новых регионов России. Сотрудники ФСБ задержали членов «РДК»*. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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Элина Позднякова