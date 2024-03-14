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В Петербурге задержали членов РДК*, пытавшихся отравить гумпомощь для ВС РФ

ФСБ: в Петербурге задержали членов РДК*, пытавшихся отравить продукты для ВС РФ
14 марта 2024, 08:15
Фото: РИА Новости/ФСБ РФ

Фото: РИА Новости/ФСБ РФ

В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ задержали четырех членов украинской военизированной организации «Русский добровольческий корпус»* (РДК), действующей в интересах ГУР Минобороны Украины, которые собирались отравить гуманитарную помощь, предназначенную для ВС РФ, а также жителей новых регионов России. Об этом сообщили в ведомстве.
Уточняется, что задержанные являются жителями Петербурга и приверженцами праворадикальной идеологии. По предварительным данным, они также планировали устроить теракты в регионе.

«По заданию кураторов из РДК и украинской военной разведки они намеревались отравить высокотоксичным химическим веществом продукты питания, предназначенные для отправки в качестве гуманитарной помощи военнослужащим ВС РФ», — говорится в сообщении ведомства.


Кроме того, гуманитарная помощь также предназначалась для жителей новых регионов России. Сотрудники ФСБ задержали членов «РДК»*. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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*признан в РФ террористической организацией и запрещен
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УФСБ: жительницу Мариуполя задержали за шпионаж в пользу Украины
14 марта 2024, 08:29

Фото: iStock/fotoember

Сотрудники ФСБ задержали в Мариуполе женщину, которая собирала информацию о ВС РФ для спецслужб Украины. Об этом сообщило УФСБ России по ДНР.
«Установлено, что задержанная собирала информацию о местах расположения подразделений Минобороны России вблизи Мариуполя и передавала ее украинским спецслужбам в социальных сетях», — говорится в сообщении ведомства.

При обыске у задержанной обнаружена переписка с представителем спецслужб Украины, в которой её просят за денежное вознаграждение узнать расположение блокпостов, а также проверить наличие беспилотников в одном районе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж».

Ранее также сообщалось, что в Петербурге задержали членов РДК*, пытавшихся отравить гумпомощь для ВС РФ.

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#уголовное дело
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#сотрудники
#вс рф
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#запорожье
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В Белгороде при атаке беспилотника загорелась сухая трава
Гладков: В Белгороде при атаке беспилотника загорелась сухая трава
14 марта 2024, 07:53

Фото: iStock/rancho_runner

Украинский беспилотник атаковал город Белгород, в результате чего произошло возгорание сухой травы, которое было оперативно потушено. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Город Белгород подвергся атаке со стороны ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа. Пострадавших нет. В результате падения обломков произошло возгорание сухой травы», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

При этом он подчеркнул, что возгорание было оперативно потушено пожарными. Также губернатор рассказал, что взрывом выбило окна в одном частном доме.

Ранее в Минобороны сообщали, что минувшей ночью система противовоздушной обороны перехватила и уничтожила 14 украинских беспилотника над территориями Белгородской у Курской областей. Из них 11 — в Белгородской, и три — в Курской.

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Прокуратура назвала причину того, почему разбился Ми-8 с вахтовиками
РИА Новости: Причиной крушения Ми-8 стала неисправность двигателя
14 марта 2024, 05:58

Фото: РИА Новости / Мария Девахина

По предварительным данным, причиной крушения перевозивших вахтовых рабочих вертолёта в Магаданской области, стала неисправность  двигателя. Об этом заявила Дальневосточная транспортная прокуратура. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшём по неосторожности смерть человека (ч.2 ст. 263 УК РФ).
«Дальневосточной транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, в рамках которой будет дана оценка соблюдению обязательных требований при подготовке судна к вылету, аэронавигационному обеспечению полетов, а также осуществлении аварийно-спасательной операции», — заявили в надзорном ведомстве.

К спасательной операции привлечены два вертолёта и наземная техника повышенной проходимости. Использование поисковой авиации пока затруднено из-за сложных метеоусловий в районе.

Ранее глава собрания представителей Омсукчанского муниципального округа Колымы Олег Егоркин сообщил о том, что перевозивший вахтовиков вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку в Магаданской области, при этом один человек погиб и несколько получили травмы. По информации Telegram-каналa Mash, принадлежавший компании «Дальнереченск-Авиа», летел по маршруту Сопка Кварцевая — Омсукчан. На тринадцатом километре полёта пилоты сообщили диспетчерам об отказе двигателя.

По данным Mash, вертолёт попал в снежный заряд, из-за чего двигатель перестал работать, и пришлось совершить экстренную жесткую посадку в 75 километрах от Эвенска. На борту находились 17 рабочих одного из магаданских рудников, а также три члена экипажа.

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#ми-8
#вертолёт
#крушение
#прокуратура
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Стали известны подробности инцидента с вертолётом Ми-8 на Колыме
ТАСС: Вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку в Магаданской области, есть жертвы
14 марта 2024, 05:20

Фото: iStock/yykkaa

Перевозивший вахтовиков вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку в Магаданской области, при этом один человек погиб и несколько получили травмы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова председателя собрания представителей Омсукчанского муниципального округа Колымы Олега Егоркина.
По информации Telegram-каналa Mash, принадлежавший компании «Дальнереченск-Авиа», летел по маршруту Сопка Кварцевая — Омсукчан. На тринадцатом километре полёта пилоты сообщили диспетчерам об отказе двигателя. По данным Mash, вертолёт попал в снежный заряд, из-за чего двигатель перестал работать, и пришлось совершить экстренную жесткую посадку в 75 километрах от Эвенска. На борту находились 17 рабочих одного из магаданских рудников, а также три члена экипажа.

Ранее источник канала «112» сообщил, что Ми-8 разбился в Магаданской области, при этом имеется погибший. Основные версии крушения — техническая неисправность и ошибка пилотирования в сложных метеоусловиях.

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#вертолёты
#происшествие
#ми-8
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112: В Магаданской области разбился вертолёт Ми-8, погиб человек
14 марта 2024, 04:45

Фото: iStock/Sergei_Ramiltsev

Вертолет Ми-8 разбился в Магаданской области. По предварительным данным, есть погибший. Об этом сообщил источник Telegram-канал «112».
На борту разбившегося вертолета было 20 вахтовиков и несколько членов экипажа, передает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы. По данным агентства, как минимум два человека погибли, судьба остальных неизвестна.

Ранее сообщалось, что вертолет МИ-8 «Газпром-Авиа» вспыхнул прямо в воздухе над Ямалом. Благодаря профессионализму пилотов, вспыхнувший вертолет удалось успешно посадить в 40 километрах от места назначения. Никто из 10 человек, находившихся на борту, при этом не пострадал. Людей эвакуировали в Надым.

4 февраля Ми-8 МЧС России с тремя членами экипажа на борту перестал выходить на связь в Карелии. В спасательном ведомстве сообщили, что судном управляла опытная команда с тысячами часов налета. Позже появилась информация, что вертолет рухнул в Онежское озеро, полынья найдена в 11 км от берега. Глубина в месте падения составляет около 50 метров.

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#вертолёт
#крушение
#ми-8
#погибшие
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SHOT: В Таиланде на фабрике марихуаны жестоко зарезали российского туриста
14 марта 2024, 04:24

Фото: iStock/tiero

Гражданин России найден мертвым на таиландском острове Пхукет, в доме-фабрике, где выращивали и продавали марихуану. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным канала, полиция нашла тело убитого Артура Мхитаряна (также возможно, что он носил фамилию Гарникович) после обращения его девушки. Когда правоохранителям удалось проникнуть в двухэтажный дом в районе Чалонг, то они увидели, что 42-летний мужчина лежал на полу в луже крови, а рядом находились фрагменты растений. Полицейские нашли на его теле и шее следы порезов, в доме и перед домом обнаружены следы борьбы.



Отметили, что на участке арендованного дома выращивался каннабис. В дом часто наведывались иностранцы, вероятно, чтобы приобрести марихуану, так как курение марихуаны в тайских общественных местах запрещено. Остальные подробности и детали случившегося расследуются.

Подозреваемым считается гражданин Таджикистана Бахтовар Мурозода, он уже успел выехать из Таиланда в ночь с 12 на 13 марта в Стамбул.

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#таиланд
#туристы
#россияне
#убийство
#наркотики
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Власти Курской и Белгородской областей объявили об опасности атаки БПЛА и ракет
ТАСС: В Курской области объявили опасность атаки БПЛА, в Белгородской — ракетную
14 марта 2024, 03:38

Фото: iStock/I_Valentin

Власти Курской области предупредили об угрозе атаки беспилотников. Кроме того, ракетная опасность объявлена в Белгородской области.
Вооруженные силы Украины регулярно осуществляют артиллерийские обстрелы центральных и приграничных регионов России, а также проводят атаки с использованием беспилотников и осуществляют диверсионные акты.

Так, на территории Белгородской области объявлен желтый уровень террористической опасности, что предполагает активизацию деятельности силовых структур, проведение проверок на вокзалах и в многолюдных местах, повышенную готовность медицинских учреждений и усиленное охранное сопровождение стратегически важных объектов.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#происшествие
#бпла
#курская область
#опасность
#ракетная опасность
#белгородская область
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РЕН ТВ: На Камчатке из-за снегопада и непогоды задерживаются семь авиарейсов
14 марта 2024, 02:59

Фото: РИА Новости/Виктор Гуменюк

Отправления семи рейсов из аэропорта Елизово на Камчатке задерживаются из-за метеоусловий. Согласно информации телеканала РЕН ТВ, задержаны вылеты рейсов в различные города, включая Москву, Северо-Курильск, Владивосток, Магадан, Соболево, Оссору и Палану. Тем не менее, воздушная гавань продолжает работать, несмотря на снегопад.
Ранее стало известно, что самолёты рейсов авиакомпании «Аврора» и «Аэрофлот» были отправлены на запасной аэродром в Магадане из-за непогоды на полуострове.



Камчатка в настоящее время находится под воздействием циклона, объявлены штормовое предупреждение и лавинная опасность в горах, отменены
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#погода
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РИА Новости: Умер патриарх Болгарской православной церкви Неофит
14 марта 2024, 01:10

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Патриарх Болгарской православной церкви (БПЦ), митрополит Софийский Неофит скончался на 79-м году жизни, сообщает Болгарское национальное телевидение
Смерть патриарха произошла из-за полиорганной недостаточности после продолжительной болезни. БПЦ призвала православных христиан к искренней молитве и выразила благодарность медикам.

Ранее о смерти главы БПЦ сообщил митрополит Антоний

«Бог да простит Его Святейшество болгарского патриарха Неофита! Он останется незабываем в наших сердцах с его любовью, благостью, смирением и терпением! Светлой дороги, святейший владыка», — написал он.

Патриарх Неофит родился 15 октября 1945 года и прошел обучение в различных духовных академиях. Он занимал различные должности в церкви, включая протосингела Софийской митрополии и ректора Духовной академии, а в 2013 году он был избран патриархом Болгарским и митрополитом Софийским.

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