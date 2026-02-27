Российские учёные рассказали о создании таблетки, которая заменит поход в спортзал
В России может появиться таблетка, имитирующая эффект физической нагрузки и способная заменить поход в спортзал. Такое заявление сделал РИА Новости директор Научно-исследовательского института ревматологии имени Насоновой, главный внештатный специалист-ревматолог Минздрава РФ Александр Лила.
Он пояснил, что во время сокращения мышц выделяются миокины, и биологически активные вещества запускают целый ряд процессов в организме. Специалисты сейчас изучают возможность воспроизвести этот «механизм» фармакологически.
Гипотетическое средство можно было бы назвать «физическая нагрузка», добавил ученый, поскольку при его приёме должны активироваться все те же реакции, что и при спортивных тренировках.
Ранее директор Ассоциации медицинских центров и врачей «Лига подиатрии» Ольга Чижевская и врач-кинезиолог Григорий Крутов раскрыли, что некорректная походка может повлиять на психическое состояние человека. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
