Российские учёные рассказали о создании таблетки, которая заменит поход в спортзал

27 февраля 2026, 06:13

Врач Лила: В России могут создать таблетку, заменяющую поход в спортзал

Фото: iStock/ilona titova

В России может появиться таблетка, имитирующая эффект физической нагрузки и способная заменить поход в спортзал. Такое заявление сделал РИА Новости директор Научно-исследовательского института ревматологии имени Насоновой, главный внештатный специалист-ревматолог Минздрава РФ Александр Лила.