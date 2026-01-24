Россиянам рассказали о повышении платы за холодную воду при одном условии
Правительство России внесло изменения в правила расчёта платы за холодное водоснабжение для квартир и домов, где отсутствуют счётчики воды. Об этом сообщает РИА Новости с ссылкой на соответствующие документы.
Согласно новым правилам, используемый для расчёта повышающий коэффициент увеличили с 1,5 до 3. Он применяется при определении размера платы за холодную воду в случаях, когда жильё технически может быть оборудовано приборами учёта, но они не установлены.
При этом коэффициенты для расчёта платы за горячее водоснабжение, водоотведение и электроснабжение остаются без изменений и составляют 1,5.
Ранее в Минчистоты Московской области рассказали, как распознать неисправный счётчик.
