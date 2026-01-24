Россиянам рассказали о повышении платы за холодную воду при одном условии

24 января 2026, 09:02

Правительство: плата за холодную воду при отсутствии счётчика вырастет вдвое

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Правительство России внесло изменения в правила расчёта платы за холодное водоснабжение для квартир и домов, где отсутствуют счётчики воды. Об этом сообщает РИА Новости с ссылкой на соответствующие документы.