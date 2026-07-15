В Союзе отцов Новосибирска оценили идею изучения арабского языка в российских школах

15 июля 2026, 13:54

Союз отцов Новосибирска: изучение арабского в РФ должно быть добровольным

Фото: iStock/FuGazi

Арабский язык очень сложный, поэтому его изучение в российских школах должно быть добровольным. Такое мнение выразил председатель Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров.





Напомним, по данным Минпросвещения, с 1 сентября 2026 года в российских школах начнет действовать утвержденная программа по изучению арабского языка. По словам Майорова, эти знания могут стать конкурентным преимуществом для будущих дипломатов, экономистов и специалистов по международным отношениям.





«Мы не против изучения арабского языка как факультатива или предмета по выбору, но только при условии, что это добровольное решение, принимаемое по запросу родителей и учеников в конкретной школе, а школа может обеспечить преподавание на должном уровне», — отметил глава организации в разговоре с Om1 Новосибирск.