В Союзе отцов Новосибирска оценили идею изучения арабского языка в российских школах
Союз отцов Новосибирска: изучение арабского в РФ должно быть добровольным
Арабский язык очень сложный, поэтому его изучение в российских школах должно быть добровольным. Такое мнение выразил председатель Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров.
Напомним, по данным Минпросвещения, с 1 сентября 2026 года в российских школах начнет действовать утвержденная программа по изучению арабского языка. По словам Майорова, эти знания могут стать конкурентным преимуществом для будущих дипломатов, экономистов и специалистов по международным отношениям.
«Мы не против изучения арабского языка как факультатива или предмета по выбору, но только при условии, что это добровольное решение, принимаемое по запросу родителей и учеников в конкретной школе, а школа может обеспечить преподавание на должном уровне», — отметил глава организации в разговоре с Om1 Новосибирск.
Он добавил, что изучение нового языка не должно идти в ущерб основным дисциплинам. По словам общественника, эксперименты на детях ставить нельзя, в этой связи арабский язык не стоит навязывать. Для начала необходимо подготовить квалифицированных учителей и качественную программу, и только потом предлагать это российским школьникам, заключил Майоров.