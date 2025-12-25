Губернатор Воробьёв предложил изучать информатику уже с начальных классов школ

25 декабря 2025, 15:44

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв считает, что информатику было бы полезным изучать уже в начальных классах российских школ. С соответствующим предложением он выступил на заседании Госсовета по вопросу подготовки кадров для экономики России.





Заседание провёл в Кремле президент России Владимир Путин.

«Сегодня в школе уроки информатики начинаются с седьмого класса, хотя цифровой мир, игры, ролики в соцсетях начинаются гораздо раньше – в детском саду. Проанализировав мировой опыт, мы пришли к выводу, что сегодня детям интересно и удобно изучать информатику с начальной школы. Наша инфраструктура в школах готова преподавать и цифровую азбуку, и кибербезопасность. Для этого есть партнёры, учебники, материал. Это и Яндекс, и Сбер. Профильные министерства готовы дать нам такую возможность. И если бы вы одобрили это для Подмосковья, я думаю, что и другие регионы могли бы начать эти интересные уроки уже с начальной школы», – сказал Воробьёв, обращаясь к главе государства.