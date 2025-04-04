Московская область — лидер в стране по количеству товаров со знаком качества.

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
В апреле исполняется 10 лет с момента возрождения государственного Знака качества — специальной отметки, которой награждаются отечественные товары, успешно прошедшие масштабные исследования и соответствующие не только обязательным, но и повышенным стандартам, установленным «Роскачеством», сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
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Дайана Хусинова