Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Подмосковье/ Московская область — лидер в стране по количеству товаров со знаком качества.

Московская область — лидер в стране по количеству товаров со знаком качества.

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Оригинал
В апреле исполняется 10 лет с момента возрождения государственного Знака качества — специальной отметки, которой награждаются отечественные товары, успешно прошедшие масштабные исследования и соответствующие не только обязательным, но и повышенным стандартам, установленным «Роскачеством», сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Регион лидирует среди всех субъектов России по количеству продукции, удостоенной этого знака. В Подмосковье насчитывается 36 наименований товаров от местных производителей, в том числе пастеризованное цельное молоко под маркой «Братья Чебурашкины», сливочное масло «Традиционное», кефир и ряженка для детей, сметана с жирностью 20%, творог от АО «Рузское Молоко», ванильное эскимо от «Чистой Линии», вафли от ООО «Коломенское поле», молочный шоколад от кондитерской фабрики «Победа», мясная продукция и многое другое.

В честь юбилея российской системы оценки качества подмосковные производители могут принять участие в праздничных мероприятиях — провести тематические лекции, мастер-классы, семинары, дни открытых дверей и выставки. Уже сейчас к празднованию подключились представители бизнеса и предприятий Подольска: они участвовали в сессии, посвящённой маркировке товаров — важному инструменту, позволяющему отслеживать путь продукции от завода до магазина и защищать покупателей от контрафакта. В конце апреля в городском округе планируется повторный семинар на эту тему.

Читайте также:

В Подмосковье выпустили 63,5% от общего объёма кукурузных палочек в ЦФО

В Минсельхозпроде рассказали о подготовке залежных земель к использованию

Жительница Балашихи попалась на кражах продуктов из магазинов
#подмосковье
#продукция
#производители
#минсельхозпрод мо
Загруженность подмосковных дорог утром 4 апреля составила четыре балла
04 апреля 2025, 10:01

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Степень загруженности дорог Московской области по состоянию на уро пятницы, 4 апреля, оценивается на четыре балла из десяти возможных, основные пробки отмечаются при движении в сторону столицы на двух федеральных трассах и четырнадцати шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Заторы фиксируются на трассах М-9 «Балтия» и М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Варшавское, Симферопольское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на дорогах Подмосковья сегодня утром насчитали свыше одного миллиона машин, что на два процента больше, чем в среднем в прошлом месяце.

Читайте также:

Замглавы Павловского Посада Ефанов обсудил с жителями благоустройство и дороги

В Подмосковье к летнему сезону подготовят более 380 железнодорожных станций

В восьми округах Подмосковья починили дорожные ограждения
#минтранс мо
#дороги
#трафик движения
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Сергиевом Посаде поймали похитителя строительного оборудования
04 апреля 2025, 09:51

Фото: istockphoto.com/YakobchukOlena

Жителя Сергиева Посада задержали по подозрению в краже строительного оборудования и электроинструментов у одной из строительных компаний, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Полиция установила, что мужчина взломал замки на двух бытовках на территории строительной компании в Сергиевом Посаде и украл оттуда электроинструменты и оборудование. Общая сумма ущерба от кражи составила 155 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
В ходе следствия полицейские нашли похищенное имущество и вернули его законному владельцу, а против задержанного завели уголовное дело и отпустили до суда под подписку о невыезде.

Ранее сообщалось, что в Жуковском полиция сорвала массовую гонку подростков на питбайках по улицам города.

Читайте также:

Тигр сожрал фермера после того, как разорвал его на части

Неизвестный спалил три легковушки на парковке в Москве

США отказались освобождать российскую ученую, арестованную из-за ввоза лягушек
#сергиев посад
#кража
#криминал
#полиция
#мвд московской области
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье прошло заседание Антитеррористической комиссии при участии губернатора
04 апреля 2025, 09:41

Фото: iStock/???? ??????

27 марта 2025 года в г. Красногорске состоялось заседание Антитеррористической комиссии Московской области под председательствованием губернатора Андрея Воробьева.
В ходе мероприятия обсуждались меры профилактики по идеологии терроризма, неонацизма в информационном пространстве, а также в молодежной среде.

Члены Антитеррористической комиссии особое внимание уделили сохраняющейся на фоне проведения СВО угрозы о стороны украинских спецслужб. По итогам заседания были утверждены меры по дальнейшей работе в части противодействия терроризму на территории региона.

Читайте также:

Три команды из Подмосковья поучаствуют во Всероссийском турнире по микрофутзалу

Выпускников школ приглашают на целевое обучение в вузы Подмосковья

В Жуковском полицейские сорвали массовый заезд подростков на питбайках
#вузы
#обучение
#мероприятия
#полицейские
#меры
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье спасли застрявшего под полом кота
04 апреля 2025, 09:38

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Кота, который застрял под деревянным полом в квартире в Ликино-Дулёве, вытащили работники Мособлпожспаса, сообщает пресс-служба ведомства.
«С просьбой о помощи в единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратилась хозяйка кота. Она рассказала, что в квартире во время ремонта разбирали пол, и кот пролез в узкую щель под дощатое покрытие, а вылезти обратно не может», — говорится в сообщении.
Спасатели прибыли по указанному адресу, поднялись в квартиру, расположенную на третьем этаже, и начали выманивать кота. С помощью запаха корма, ласкового голоса хозяйки и резких стуков кота удалось «загнать» к отверстию в полу, а затем и вытащить без использования каких-либо инструментов. С кота смахнули пыль и передали на руки благодарной хозяйке.

Читайте также:

Тайно приплывший из Турции кот живёт уже четвёртую неделю в порту Новороссийска

На Озернинском водохранилище спасли трёх тонущих мужчин

В Кашире спасатели помогли медикам попасть в квартиру обездвиженной пенсионерки
#спасатели
#ликино-дулёво
#орехово-зуево
#коты
#кошка
#животное
#животные
#мособлпожспас
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Три команды из Подмосковья поучаствуют во Всероссийском турнире по микрофутзалу
04 апреля 2025, 09:37

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Три команды из Подмосковья примут участие во Всероссийском турнире по микрофутзалу «Россия, вперёд!», сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
40 команд из 18 регионов России будут соревноваться за золотые медали. Победители будут определены среди мальчиков и юношей в четырёх возрастных категориях: 9–10 лет, 11–12 лет, 13–14 лет и 15–16 лет.

Клуб «Видное-Развитие», расположенный в Ленинском городском округе, будет представлен тремя командами, которые выступят в возрастных категориях 9–10 лет, 11–12 лет и 13–14 лет.

Микрофутзал — динамичный и доступный вид спорта, набирающий популярность. Игры проходят в формате 3 на 3, что делает его идеальным даже для школьных спортивных залов.

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

С 7 по 12 апреля в Грозном, на базе академии футбола «Рамзан», состоится Всероссийский турнир «Россия, вперёд!». Организаторами мероприятия выступают Министерство спорта РФ и Федерация микрофутзала России. Турнир проводится в рамках реализации государственной программы по развитию физической культуры и спорта.

Читайте также:

Выпускников школ приглашают на целевое обучение в вузы Подмосковья

В Жуковском полицейские сорвали массовый заезд подростков на питбайках

Заказать техпаспорт от БТИ теперь можно через портал госуслуг Подмосковья
#медали
#турнир
#победители
#игры
#спорт
Следите за нашими новостями
в удобном формате