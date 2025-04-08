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Подмосковье заняло первое место в России по производству кондитерских изделий

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

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Московская область занимает первое место в России по объёму выпуска кондитерских изделий. Такие данные привели в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
По результатам двух месяцев с начала года на долю подмосковных производителей приходится более 28% продукции, выпускаемой в Центральном федеральном округе, и свыше 13% – в стране.
«Кондитерская отрасль – в числе ведущих в подмосковном АПК. За два месяца с начала года выпустили более 83 тыс. тонн кондитерских изделий.
Наши предприятия наращивают мощности, запускают дополнительные линии. В этом году планируем увеличить объём производства ещё на 1,5% по сравнению с прошлогодним показателем. Это более 8 тыс. тонн. Наша продукция представлена не только на внутреннем рынке – активно поставляем её за рубеж», – рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.
Как уточнили в ведомстве, около 33% экспорта произведённых в регионе кондитерских изделий приходится на Белоруссию и Казахстан, 10% – на Киргизию, 5% – на Армению и 4% – на Азербайджан. В основном это продукция из шоколада, мучные кондитерские изделия и печенье.

В министерстве напомнили, что по итогам прошлого года в Подмосковье произвели более 570 тыс. тонн кондитерских изделий.

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#продукты
#питание
В клинике им. Л. Рошаля сделали уникальные операции детям из Семейного центра
08 апреля 2025, 20:55

Фото: t.me/roshal_kids

Врачи Детского клинического центра им. Л.М. Рошаля провели уникальные операции детям из Семейного центра социального обслуживания и реабилитации. Об этом сообщается в телеграм-канале клиники.
Ранее заведующий отделением травматологии и ортопедии №2 ДКЦ Алексей Иванов провёл выездную консультацию для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. По её итогам три ребёнка с серьёзными деформациями опорно-двигательного аппарата получили направление на госпитализацию в центр.

У двух мальчиков были деформированные стопы, что сильно затрудняло для них ходьбу. У девочки обнаружили лучевую косорукость, которая мешала нормальной жизни и даже не позволяла нормально принимать пищу.
«Мы провели реконструктивные операции на стопах мальчиков, которые помогут им носить обычную обувь без боли и дадут уверенную походку. Девочке выполнили операцию на кистевом суставе. Теперь она сможет выполнять простые действия – например, держать ложку во время еды. Эти дети нуждаются в нашей поддержке, и мы были рады им помочь», – рассказал Иванов.
Как отметили в ДКЦ, юные пациенты уже выписаны. Проведённые операции значительно улучшит качество жизни детей и позволит им стать более независимыми. В России такие хирургические вмешательства проводят только несколько центров.

Ранее сообщалось, что в Московской области работают более 40 комплексных и семейных центров социального обслуживания и реабилитации.

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В Подмосковье реализуют 34 проекта импортозамещения в лёгкой промышленности
08 апреля 2025, 20:25

Фото: iStock / Smederevac

В Подмосковье с 2022 года заявлено более 30 проектов технологического суверенитета в лёгкой промышленности. Эта отрасль – одна из самых привлекательных для импортозамещения, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«В Московской области за последние три года заявлено 34 проекта технологического суверенитета в сфере легкой промышленности. Она включает выпуск текстиля, одежды, обуви и других видов продукции. Объём инвестиций в эти проекты превышает 8 млрд рублей. На новых предприятиях рассчитывают создать около 2,5 тыс. рабочих мест. Лёгкая промышленность – важная часть экономики региона и страны в целом», – отметила Зиновьева.
Как рассказали в пресс-службе подмосковного Мининвеста, компания «Промтент Север», например, построит в Солнечногорске производство стропы ПВХ – текстильной ленты с ПВХ-покрытием технического назначения. Аналогов этой продукции в России нет. Запустить новое предприятие планируют в следующем году.

Предприятие «Графиня К» возведёт новый производственный корпус в Долгопрудном. Там запустят производство меховой женской верхней одежды, которую ранее поставляли из-за рубежа. Объект также введут в эксплуатацию в 2026-м.

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В Наро-Фоминске вновь открыли обновлённую площадку «Мегабак»
08 апреля 2025, 20:00

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

В Наро-Фоминском городском округе после модернизации открылась современная площадка приёма вторичных ресурсов «Мегабак». Жители смогут обменивать там вторсырьё на деньги, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
В открытии участвовали отраслевые специалисты Минчистоты, представители администрации муниципалитета, председатель Ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами региона и жители муниципалитета.
«Каждый желающий может сдать макулатуру, металл, стекло, текстиль, старую мебель, автомобильные шины, бытовую технику и другие материалы. Главная цель – сделать каждую площадку удобным и доступным местом, где можно не только избавиться от ненужных вещей, но и получить за это бонусы», – пояснили в ведомстве.
Адрес площадки: Наро-Фоминск, ул. Московская, д. 38Т. Время работы: вторник – суббота с 9:00 до 18:00, воскресенье – с 9:00 до 17:00.

Как отметили в Минчистоты, на всех площадках «Мегабак» собирают 12 полезных фракций. Подробную информацию можно найти на сайте.

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В Мытищах школьнице из ДНР от имени президента подарили щенка
08 апреля 2025, 19:24

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Подмосковные ветеринары вручили переехавшей из ДНР девятилетней школьнице Анастасии Орловской щенка в подарок от имени президента России. Об этом рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
Собаку девочке подарил первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия – главный государственный ветеринарный инспектор Московской области Сергей Новиков. Настя решила назвать щенка Тео.

Семья приехала в Мытищи из города Артёмовска Донецкой Народной Республики. Школьница мечтала о собаке и поделилась своим желанием в письме Владимиру Путину.
«Пригласили Настю и её маму в нашу государственную ветеринарную клинику в Мытищах, чтобы вручить подарок. Это щенок – помесь шпица и лайки в возрасте 4-5 месяцев из приюта. Животное вакцинировано от чумы, различных инфекций, лептоспироза и бешенства. Объяснили ребёнку, что питомец – это ответственность. Рассказали о правилах содержания, выгула, ухода, а также зарегистрировали щенка в едином региональном Реестре. Если питомец убежит или потеряется, найти его будет несложно», – сказал Новиков и поздравил Настю с исполнением мечты.
Помимо основного подарка, юной хозяйке Тео вручили переноску и корм для питомца от ведущего подмосковного производителя.

Анастасия Орловская активно участвует в школьной жизни, увлекается танцами и рисованием. В письме президенту она рассказала, что мечта о собаке была давней.

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Баскетболисты «Химок» пробились в полуфинал Суперлиги
08 апреля 2025, 19:05

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Баскетбольный клуб «Химки» вышел в полуфинал российской Суперлиги. В четвертьфинале подмосковная команда со счётом 3:1 обыграла «Динамо» из Владивостока, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Серия началась на паркете Баскетбольного центра в Химках. Химчане уверенно выиграли два домашних матча и повели в счёте – 2:0. Для выхода в полуфинал им оставалось одержать лишь одну победу. Первую гостевую встречу БК «Химки» проиграл, а во второй тяжелейшей игре одолел «Динамо» – 87:77 (17:20, 21:22, 20:14, 29:21). Таким образом, подмосковные баскетболисты победили в серии со счётом 3:1 и вышли в полуфинал.
«Все игры получились на загляденье – и у нас в Подмосковье, и здесь, во Владивостоке. Считаю, что уже есть хорошая традиция играть с «Динамо» в плей-офф раз в год. Хочу поблагодарить зрителей и болельщиков за поддержку», – сказал главный тренер БК «Химки» Андрей Мальцев.
В полуфинале чемпионата подмосковные баскетболисты сыграют с ЦСКА-2 из Москвы. Первые два матча пройдут во дворце спорта «Динамо».

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