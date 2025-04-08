Подмосковье заняло первое место в России по производству кондитерских изделий

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Московская область занимает первое место в России по объёму выпуска кондитерских изделий. Такие данные привели в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
По результатам двух месяцев с начала года на долю подмосковных производителей приходится более 28% продукции, выпускаемой в Центральном федеральном округе, и свыше 13% – в стране.
В министерстве напомнили, что по итогам прошлого года в Подмосковье произвели более 570 тыс. тонн кондитерских изделий.
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«Кондитерская отрасль – в числе ведущих в подмосковном АПК. За два месяца с начала года выпустили более 83 тыс. тонн кондитерских изделий.Как уточнили в ведомстве, около 33% экспорта произведённых в регионе кондитерских изделий приходится на Белоруссию и Казахстан, 10% – на Киргизию, 5% – на Армению и 4% – на Азербайджан. В основном это продукция из шоколада, мучные кондитерские изделия и печенье.
Наши предприятия наращивают мощности, запускают дополнительные линии. В этом году планируем увеличить объём производства ещё на 1,5% по сравнению с прошлогодним показателем. Это более 8 тыс. тонн. Наша продукция представлена не только на внутреннем рынке – активно поставляем её за рубеж», – рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.
В министерстве напомнили, что по итогам прошлого года в Подмосковье произвели более 570 тыс. тонн кондитерских изделий.
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Лора Луганская