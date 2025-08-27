Мигранты в Тульской области сыграли в бейсбол на мемориале павшим воинам ВОВ
СК начал проверку из-за осквернения мигрантами мемориала воинов ВОВ в Тульской области
В поселке Косая Гора Тульской области мигранты играли в бейсбол на территории мемориального комплекса павшим воинам Великой Отечественной войны (ВОВ). Следственный комитет РФ начал проверку инцидента, сообщили в пресс-службе ведомства.
Руководитель СУ СК России по Тульской области Владимир Усов поручил установить все обстоятельства произошедшего после появления в соцмедиа информации о подобном вандализме.
«По данному факту организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 354.1 УК РФ», — говорится в сообщении.О ходе проверки будет доложено председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.
