Мигрантка с детьми избила сотрудницу метро Москвы за просьбу оплатить проезд
В Москве на станции метро «Люблино» иностранная гражданка напала на сотрудницу метрополитена после просьбы оплатить проезд. Об этом сообщает НТВ.
Отмечается, что покрытая женщина с двумя детьми попыталась пройти в метро по одному билету. Сотрудница подземки остановила её и вежливо попросила оплатить проезд за всех. В ответ на это пассажирка устроила скандал: сначала ударила сотрудницу по щеке, а затем начала размахивать руками, проявляя агрессию.
На место были вызваны контролёры, которые попытались урегулировать ситуацию. В итоге на нарушительницу составили административный протокол. Сейчас её действия изучают сотрудники полиции, в том числе на предмет возможного нарушения закона о применении насилия в отношении должностного лица.
