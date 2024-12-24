В СПЧ осудили позитивную реакцию на отзыв фетвы о многожёнстве

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Сообщения об отзыве Духовным управлением мусульман (ДУМ) фетвы (постановления богословов) о разрешении религиозного многожёнства вызвали слишком позитивную реакцию, написал в Telegram член Совета по правам человека Кирилл Кабанов, он призвал трезво оценивать ситуацию.
По его словам, ДУМ намеренно провело относительно успешную антироссийскую информационную акцию. Оно получило только предупреждение, вместо уголовного расследования за попытки изменить конституционный строй РФ.
Кабанов также отметил, что ДУМ показал радикально настроенным последователям, что в России их притесняют и не дают жить по законам шариата. Таким образом, он считает, что радикалы «провели разведку боем» и проверили крепость российской системы и уровень единства общества.
При этом он добавил, что реакция государства в такой ситуации должна была быть более жесткой.
Ранее совет улемов (учёных богословов) Духовного управления мусульман России разрешил российским мусульманам заключать до четырёх религиозных браков при условии равного и справедливого отношения мужа ко всем жёнам. Позже ДУМ объявил об отзыве фетвы, разрешающей многожёнство, в связи с реакцией общественности и призывом Генеральной прокуратуры РФ.
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Кабанов также отметил, что ДУМ показал радикально настроенным последователям, что в России их притесняют и не дают жить по законам шариата. Таким образом, он считает, что радикалы «провели разведку боем» и проверили крепость российской системы и уровень единства общества.
«Но во всей этой истории есть и действительно серьезный позитив: впервые российское общество и власть столь оперативно выступили с единой позицией. Да, возможно, со стороны государства позиция была мягче, чем от него ждало общество», — написал Кабанов.
При этом он добавил, что реакция государства в такой ситуации должна была быть более жесткой.
Ранее совет улемов (учёных богословов) Духовного управления мусульман России разрешил российским мусульманам заключать до четырёх религиозных браков при условии равного и справедливого отношения мужа ко всем жёнам. Позже ДУМ объявил об отзыве фетвы, разрешающей многожёнство, в связи с реакцией общественности и призывом Генеральной прокуратуры РФ.
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Элина Позднякова