В СПЧ осудили позитивную реакцию на отзыв фетвы о многожёнстве

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Сообщения об отзыве Духовным управлением мусульман (ДУМ) фетвы (постановления богословов) о разрешении религиозного многожёнства вызвали слишком позитивную реакцию, написал в Telegram член Совета по правам человека Кирилл Кабанов, он призвал трезво оценивать ситуацию.