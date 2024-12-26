В СПЧ призвали проверить деятельность ДУМ после заявлений о многоженстве и Деде Морозе

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Ранее заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) объявил о выпуске фетвы совета улемов о легализации в России религиозного многоженства, однако был вынужден отозвать ее после реакции Генпрокуратуры РФ. Позже он заявил, что Дед Мороз является вымышленным персонажем, не имеющим волшебной силы. Эти высказывания религиозного деятеля вызвали осуждение в российском обществе.
Он предложил тем, кого не устраивает Дед Мороз, покинуть РФ и отправиться в страны, где его нет.
Кабанов также призвал российские правоохранительные органы проверить и проанализировать общественную деятельность организации ДУМ РФ, члены которой отрицают и не признают Конституцию РФ и российские законы, а также «настроены против Деда Мороза со Снегурочкой», заключил член СПЧ.
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«Когда радикализм и агрессия начинают чересчур зашкаливать, это становится похоже на нездоровый бред. И это ни разу не смешно. Такая история продолжает развиваться вокруг муфтия Москвы И.Аляутдинова, которому вслед за призывами к многоженству теперь чем-то не угодил наш Дед Мороз», — написал Кабанов в своем Telegram-канале.
Он предложил тем, кого не устраивает Дед Мороз, покинуть РФ и отправиться в страны, где его нет.
Кабанов также призвал российские правоохранительные органы проверить и проанализировать общественную деятельность организации ДУМ РФ, члены которой отрицают и не признают Конституцию РФ и российские законы, а также «настроены против Деда Мороза со Снегурочкой», заключил член СПЧ.
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Элина Позднякова