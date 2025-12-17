В список «невыездных» попали 240 тысяч жителей Санкт-Петербурга из-за долгов

17 декабря 2025, 13:56

Фото: iStock/mizar_21984

В Санкт-Петербурге ограничили в праве выезда за пределы России из-за неоплаченных долгов 240 тысяч горожан. Об этом рассказала заместитель руководителя ГУФССП России по городу Кристина Кашина.





По ее словам, порядка восьми тысяч постановлений коснулось должников по алиментам. После этой меры правонарушители выплатили детям более 49 миллионов рублей, при этом 384 полностью погасили свои задолженности по алиментам.





«Чаще всего выезд за пределы страны ограничивают в рамках исполнительных производств о взыскании алиментов, кредитных задолженностей, коммунальных и налоговых платежей», — уточнила Кашина в беседе с «Петербургским дневником».