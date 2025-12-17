Тимур Родригез не смог в три раза снизить алименты на сыновей

17 декабря 2025, 12:17

Пресненский суд Москвы отказал Тимуру Родригезу в уменьшении алиментов

Тимур Родригез (Фото: Instagram* @trodriguezzz)

Московский суд отклонил иск Тимура Родригеза об уменьшении размера алиментов. Артист продолжит выплачивать средства на содержание детей и бывшей супруги в прежнем объёме. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.