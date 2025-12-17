Тимур Родригез не смог в три раза снизить алименты на сыновей
Московский суд отклонил иск Тимура Родригеза об уменьшении размера алиментов. Артист продолжит выплачивать средства на содержание детей и бывшей супруги в прежнем объёме. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.
Тимур Родригез и Анна Девочкина расторгли брак в 2025 году после 16 лет совместной жизни. У пары двое сыновей. Дети проживают с матерью. Ещё до развода стороны подписали алиментное соглашение.
Согласно документу, Родригез выплачивает 1,5 миллиона рублей в месяц на содержание сыновей и 500 тысяч рублей на обеспечение бывшей жены. Позже шоумен обратился в суд с просьбой сократить эти суммы примерно в три раза, ссылаясь на финансовые трудности.
Пресненский районный суд Москвы рассмотрел иск и отказал в его удовлетворении. Таким образом, условия действующего соглашения остаются неизменными. В своём решении суд не изменил установленный порядок общения отца с детьми и их место жительства.
