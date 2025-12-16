Подмосковные судебные приставы запустили акцию «В Новый год – без долгов!»
Судебные приставы Подмосковья в преддверии праздников запустили информационно-просветительную кампанию «В Новый год – без долгов!». Цель – напомнить гражданам о способах проверки и погашения задолженности, сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
Там напомнили, что на портале госуслуг можно получить информацию о ходе исполнительного производства, проверить наличие ограничений на выезд из страны и оплатить все долги. Для этого нужн зайти в личный кабинет и задать вопрос роботу Максу.
Можно также использовать сервис «Банк данных исполнительных производств» на сайте Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области. Сервис позволяет оперативно найти открытые исполнительные производства и дистанционно оплатить долг.
Для граждан доступен и голосовой ассистент «Полина». Он работает круглосуточно по телефону 8 (800) 30-30-000. Звонок позволит получить нужную информацию о статусе своего дела, подтвердив личные данные.
Предусмотрена и возможность личной консультации с дежурным сотрудником в подразделениях ФССП Подмосковья. Подать и получить необходимые документы по исполнительным производствам можно ежедневно в рабочее время без предварительной записи.
При этом судебные приставы рекомендуют проверять задолженность и снимать ограничения заранее, поскольку это многоэтапная процедура. Для пропуска через границу не подойдут бумажная копия постановления о снятии ограничения на выезд из России и документы об оплате долга.
Читайте также: