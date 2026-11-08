В США 103-летняя жительница связала свое долголетие с русскими корнями

08 ноября 2026, 16:04

В США 103-летняя пенсионерка объяснила свое долголетие русскими корнями

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Евгения Бейли, старейшая представительница русской диаспоры в США, в начале ноября отметила 103-й день рождения. По её мнению, секрет долголетия связан с русскими корнями, сообщает РИА Новости.





Бейли родилась в Штатах в 1920-е годы. Её родители, Мария и Павел Никоненко, были среди первых 526 русских, прибывших в Калифорнию на американском корабле «Мерритт» 1 июля 1923 года — ровно за четыре месяца до рождения дочери.





«Знаете, интересно то, что я и не думала, что проживу такую долгую жизнь. Но в 2009 году я встретилась с родственницей моей матери в Санкт-Петербурге, и она показала мне фото ее отца, который прожил до 103 лет. Так что в этом плане мои корни идут от моей русской родни», — рассказала долгожительница РИА Новости.

«Я верю, что Бог показывал мне дорогу и помогал мне», — заключила собеседница.