Невролог назвала неожиданный фактор долголетия

28 октября 2026, 18:37

Невролог Горожанина: Правильное дыхание помогает сохранить хорошее здоровье с возрастом

Фото: iStock/PeopleImages

Врач-невролог Виктория Горожанина заявила, что правильное дыхание помогает поддерживать здоровье и сохранять хорошее самочувствие с возрастом. Об этом сообщает aif.ru.