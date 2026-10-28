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Невролог назвала неожиданный фактор долголетия

Невролог Горожанина: Правильное дыхание помогает сохранить хорошее здоровье с возрастом
Фото: iStock/PeopleImages

Врач-невролог Виктория Горожанина заявила, что правильное дыхание помогает поддерживать здоровье и сохранять хорошее самочувствие с возрастом. Об этом сообщает aif.ru.



По ее словам, диафрагма играет ключевую роль в дыхании, способствуя венозному оттоку крови и лимфы. Нарушения в работе диафрагмы могут привести к повышенной утомляемости, одышке, проблемам со сном и пищеварением, отметила она.

Для укрепления диафрагмы Горожанина предложила трехфазную дыхательную гимнастику. Упражнения включают последовательные вдохи и выдохи животом, ребрами и грудью, а также подъем таза с напряжением нижней части брюшных мышц и ягодиц. Рекомендуется выполнять эти упражнения лежа, утром после пробуждения и вечером перед сном. Врач добавила, что через три недели регулярных занятий дыхательный ритм может измениться.

Екатерина Коршунова

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