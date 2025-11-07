В США фермер пережил клиническую смерть и принес сообщение с «того света»
В США фермер Филип Хашейдер пережил клиническую смерть: его сердце остановилось на шесть минут. Впоследствии он заявил, что побывал на «том свете» и вернулся с определенной миссией. Инцидент произошел десять лет назад, сейчас об этом сообщает The Mirror.
Хашейдер почувствовал легкое покалывание в предплечьях, выполняя упражнения на сгибание рук в тренажерном зале. Внезапно он ощутил, что «словно попал в иное измерение». Его сердце остановилось, и мужчина перестал дышать. В течение шести минут его пытались реанимировать. Шансы на возвращение к жизни оценивались в 5%.
Хашейдер пояснил, что в тот момент не испытывал страха, а чувствовал себя так, как будто плывет по волнам энергии, пронизывающей его тело. Фермер увидел «бесконечные вселенные любви в золотой сфере, заполнившей все вокруг», а также «гнездо истока всего творения». Затем, по его словам, перед ним открылась дверь, и он перешагнул через порог, покинув это измерение и вернувшись «сюда».
Хашейдер считает, что вернулся с «того света» с миссией «проводника надежды», утверждая, что смерть — это переход к другому состоянию, а «внутренний дух человека продолжает существовать».
Читайте также: