В США фермер пережил клиническую смерть и принес сообщение с «того света»

07 ноября 2025, 15:24

Фото: iStock/gorodenkoff

В США фермер Филип Хашейдер пережил клиническую смерть: его сердце остановилось на шесть минут. Впоследствии он заявил, что побывал на «том свете» и вернулся с определенной миссией. Инцидент произошел десять лет назад, сейчас об этом сообщает The Mirror.