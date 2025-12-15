В США хотят заблокировать Roblox

15 декабря 2025, 12:36

Dexerto: генпрокурор Флориды подал иск против Roblox

Фото: iStock/BrianAJackson

Генпрокурор Флориды Джеймс Утмайер подал гражданский иск против платформы Roblox. Об этом сообщает издание Dexerto.