В США хотят заблокировать Roblox
Генпрокурор Флориды Джеймс Утмайер подал гражданский иск против платформы Roblox. Об этом сообщает издание Dexerto.
Утмайер опубликовал на своей странице в социальной сети X видео, в котором заявил, что поводом стал анализ внутренних документов компании. По его словам, Roblox «агрессивно привлекает» маленьких детей, но не защищает их от «сексуальных хищников».
Утверждается, что платформа вводит пользователей в заблуждение относительно своих систем безопасности. Утмайер отметил, что иск является дополнительным инструментом давления вместе с продолжающимся уголовным расследованием.
В этом году штат не раз направлял в компанию гражданские и уголовные запросы с требованием предоставить данные о модерации и случаях противоправных действий. Однако та отвергает все обвинения, заявляя о росте безопасности. В 2025-м на платформе внедрили новые инструменты модерации и обновления. Стоит отметить, что среди всех пользователей Roblox насчитываются миллионы детей младше 13 лет.
Читайте также: