В США медбрат убедился в существовании жизни после смерти

17 октября 2025, 14:30

Mirror: медбрат из США поверил в загробный мир после реанимации пациента

Фото: iStock/gorodenkoff

Случай с пациентом, пережившим клиническую смерть, кардинально изменил представления американского медбрата о загробной жизни. Об этом информирует Mirror.