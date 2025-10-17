В США медбрат убедился в существовании жизни после смерти
Случай с пациентом, пережившим клиническую смерть, кардинально изменил представления американского медбрата о загробной жизни. Об этом информирует Mirror.
Медработник поделился, что эта история укрепила его веру в существование высших сил. По его словам, врачи в течение почти 20 минут пытались вернуть к жизни мужчину с тяжелыми травмами, но все усилия оказались безуспешными. Доктор уже был готов констатировать смерть, когда внезапно состояние пациента стабилизировалось, и его сердце вновь забилось.
Когда мужчина пришел в сознание, он сообщил персоналу удивительные вещи. Пациент утверждал, что видел все происходящее в реанимационной палате как бы сверху и мог описать детали, которые не мог знать. Его точный рассказ о процедуре спасения убедил медбрата в существовании жизни после смерти.
