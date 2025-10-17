В отеле Аланьи найдено тело 69-летней туристки из России
В турецкой Аланье в одном из отелей района Каргыджак обнаружено тело 69-летней российской туристки. Об этом сообщает Telegram-SHOT.
Как оказалось, сотрудники отеля обратили внимание, что постоялица по имени Ольга долгое время не выходила из своего номера. Персонал решил проверить комнату и обнаружил женщину лежащей на полу без признаков жизни.
На место прибыли врачи и полиция, однако спасти туристку не удалось — медики констатировали смерть. Тело россиянки доставлено в муниципальный морг Аланьи. Местные правоохранительные органы проводят проверку, чтобы установить обстоятельства и причины гибели женщины.
