Мужчина убил беременную возлюбленную и вырезал ребенка из ее живота

17 октября 2025, 10:00

Мужчина в Малайзии убил беременную возлюбленную и вырезал ребенка из ее живота

Фото: iStock/Motortion

В Малайзии вынесен смертный приговор молодому человеку из султаната Селангор, который убил беременную возлюбленную и вырезал из нее ребенка. Об этом сообщает издание Mothership.