Мужчина убил беременную возлюбленную и вырезал ребенка из ее живота
В Малайзии вынесен смертный приговор молодому человеку из султаната Селангор, который убил беременную возлюбленную и вырезал из нее ребенка. Об этом сообщает издание Mothership.
22-летний Мухаммад Факрул Айман Саджали предстал перед судом за убийство, которое произошло в мае 2023 года.
На улице он встретил свою девушку Нур Анисах Абдул Вахаб, ударил её палкой по голове и перетащил тело к ближайшему канализационному коллектору. Там молодой человек жестоко расправился с женщиной, находившейся на 18-й неделе беременности. Саджали извлек плод, облил останки бензином и поджег их.
Обвиняемый полностью признал вину. Он заявил, что его действия должны были стать предупреждением для всех. Адвокаты Саджали сообщили, что мужчина был вынужден взять на себя ответственность за ребёнка, биологическим отцом которого не являлся. Это подтвердилось результатами ДНК-экспертизы.
Читайте также: