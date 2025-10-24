В ЯНАО абьюзер разработал для супруги «семейную конституцию» по Лабковскому

24 октября 2025, 10:47

Фото: iStock/ronstik

В Ямало-Ненецком автономном округе мужчина разработал для супруги «семейную конституцию», в которой подробно расписал правила их брака — от финансов до интимной жизни. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.