В ЯНАО абьюзер разработал для супруги «семейную конституцию» по Лабковскому
В Ямало-Ненецком автономном округе мужчина разработал для супруги «семейную конституцию», в которой подробно расписал правила их брака — от финансов до интимной жизни. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Среди пунктов «домостроя» есть запрет на отказ от секса — жена якобы обязана покинуть квартиру в течение недели, если «уклоняется от супружеских обязанностей» без уважительной причины. Также мужчина требовал согласовывать траты свыше пяти тысяч рублей, передать ему право распоряжения имуществом, а кредиты оформить на супругу. В тексте встречались цитаты психолога Михаила Лабковского и апостола Павла.
Жена Мария, которая прожила с ним 24 года и воспитала двоих детей, не выдержала и подала на развод. После разрыва пара подписала соглашение о разделе имущества, однако позже Сергей через суд добился его аннулирования. Женщина уехала в другой город и начала новую жизнь, но ей все равно придётся выплатить бывшему супругу часть собственности.
Читайте также: