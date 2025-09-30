В США мужчина увидел Иисуса во время клинической смерти и решил лечить людей

30 сентября 2025, 10:27

Фото: iStock/gorodenkoff

В США военный увидел Иисуса во время клинической смерти и решил лечить людей. Об этом сообщает Daily Mirror.





В 19 лет солдат американской армии Чейз Скайлар Демайо потерял сознание во время тренировки. Мужчина был отправлен в больницу, где ему поставили капельницу. Из нее в вену пациента попал пузырек воздуха, который вызвал воздушную эмболию. В итоге у Демайо случился сердечный приступ, в следствие чего солдат несколько минут провел в состоянии клинической смерти.



Как утверждает сам Демайо, в эти мгновения он был в раю, где увидел Иисуса. Христос находился в ярком саду в окружении ангелов.





«Там я увидел Иисуса — он выглядел иначе, чем на иконах, но у него были вьющиеся каштановые волосы и зеленые глаза. Он сказал мне вернуться к жизни и распространять любовь, свет и радость», — рассказал мужчина.