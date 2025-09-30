Аргентинец вышел из запоя и приехал на собственные похороны

30 сентября 2025, 06:06

Daily Star: житель Аргентины вышел из запоя и приехал на собственные похороны

Фото: istockphoto / pamelasphotopoetry

Мужчина из Аргентины, которого считали погибшим, явился на собственные похороны. Об этом пишет Daily Star.