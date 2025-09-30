Достижения.рф

Аргентинец вышел из запоя и приехал на собственные похороны

Фото: istockphoto / pamelasphotopoetry

Мужчина из Аргентины, которого считали погибшим, явился на собственные похороны. Об этом пишет Daily Star.



28-летний Максимилиано Энрике Акоста из провинции Тукуман, по данным местной полиции, стал жертвой аварии с участием грузового автомобиля. Мать молодого человека опознала сына по одежде и ряду других признаков.

Через некоторое время были организованы похороны. Однако, к изумлению гостей, Акоста сам приехал на них и объявил, что находится в полном здравии.

Как оказалось, мужчина несколько дней употреблял спиртные напитки со своим знакомым в соседнем городе. При этом помещенные в гроб останки принадлежали другому человеку. Сейчас в деле разбирается аргентинская прокуратура.

Александр Огарёв

