В США мужчина вернул в библиотеку книгу Хемингуэя спустя 56 лет

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Книга Хемингуэя, которую взяли на руки больше полувека назад, вернулась в одну из американских библиотек, сообщило агентство UPI.
Экземпляр романа Эрнеста Хемингуэя «И восходит солнце» вернули в библиотеку штата Коннектикут с большим опозданием. К книге была приложена записка, которая объясняла причину задержки, еще забывший вернуть роман выписал чек, покрывающий стоимость книги.
Работники библиотеки выразили благодарность американцу через социальные сети. Они подчеркнули, что, к счастью, у них больше нет просроченных штрафов.
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«Я родился и вырос в Гринвиче, а в 1980 году моя семья переехала на север штата Нью-Йорк. Недавно я перебирал старые коробки и нашел эту книгу. Я перечитал ее и теперь возвращаю — с опозданием на 56 лет. Я прилагаю чек, который, я надеюсь, покроет расходы на замену книги. Большое спасибо», — гласил текст записки.
Работники библиотеки выразили благодарность американцу через социальные сети. Они подчеркнули, что, к счастью, у них больше нет просроченных штрафов.
«Спасибо бывшему владельцу, который прислал нам эту книгу по почте, включая чек на замену ее на более новую копию», — обратили внимание представители библиотеки.
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Ольга Енгалычева