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Главная / Новости / Общество/ В США мужчина вернул в библиотеку книгу Хемингуэя спустя 56 лет

В США мужчина вернул в библиотеку книгу Хемингуэя спустя 56 лет

Фото: iStock/ Kenishirotie

Фото: iStock/ Kenishirotie

Книга Хемингуэя, которую взяли на руки больше полувека назад, вернулась в одну из американских библиотек, сообщило агентство UPI.
Экземпляр романа Эрнеста Хемингуэя «И восходит солнце» вернули в библиотеку штата Коннектикут с большим опозданием. К книге была приложена записка, которая объясняла причину задержки, еще забывший вернуть роман выписал чек, покрывающий стоимость книги.

«Я родился и вырос в Гринвиче, а в 1980 году моя семья переехала на север штата Нью-Йорк. Недавно я перебирал старые коробки и нашел эту книгу. Я перечитал ее и теперь возвращаю — с опозданием на 56 лет. Я прилагаю чек, который, я надеюсь, покроет расходы на замену книги. Большое спасибо», — гласил текст записки.



Работники библиотеки выразили благодарность американцу через социальные сети. Они подчеркнули, что, к счастью, у них больше нет просроченных штрафов.

«Спасибо бывшему владельцу, который прислал нам эту книгу по почте, включая чек на замену ее на более новую копию», — обратили внимание представители библиотеки.

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#сша
Мама ведущего программиста по разработке ChatGPT обвинила OpenAI в его кончине
25 января 2025, 22:40

Фото: iStock/ Artem_Furman

Мать 25-летнего Сучира Баладжи, являвшимся одним из ведущих программистов, который участвовал в создании чат-бота на основе искусственного интеллекта ChatGPT, обвинила компанию OpenAI в гибели своего сына. Об этом она заявила в беседе с журналистом Такером Карлсоном.
Тело молодого программиста нашли в его собственной квартире через некоторое время после того, как дал разоблачающее интервью против компании OpenAI о ее деятельности и незаконном использовании выложенных в Сеть материалов для создания чат-бота.

Мама Сучира Баладжи полагает, что программиста убили по заказу компании и, судя по всему, по личном распоряжению генерального директора OpenAI Сэма Альтмана.

«У моего сына были документы против OpenAI. Они напали на него и убили», — обратила внимание мать погибшего программиста в интервью.

Ранее сообщалось, что 30-летняя Энн Альтман, младшая сестра создателя ChatGPT Сэма Альтмана, обратилась в федеральный суд штата Миссури. Она обвиняет своего брата в сексуальном насилии.

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#смерть
#убийство
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Daily Mail: спрос на услуги проституток вырос во время проведения ВЭФ в Давосе
25 января 2025, 22:19

Фото: iStock/ Motortion

Спрос на услуги проституток увеличился за время проведения Всемирного экономического форума в Давосе, проинформировала британская газета Daily Mail.
«Тайный разврат мировой элиты, приехавшей на Всемирный экономический форум в Давосе, обнажился: эскорт-агентства сообщили о росте спроса на секс-вечеринки, соглашения о неразглашении для проституток», — отмечалось в материале.

Представитель компании по оказанию эскорт-услуг обратил внимание, что в 2025 году примерно 300 женщин и транс-женщин* заказали в Давосе и поблизости города. В 2024 году таких заказов было 170.


Авторы публикации уточнили, что влиятельные клиенты переживают о том, чтобы все оставалось в секрете, из-за этого теперь они заключают соглашения о неразглашении, которые составляются на английском языке.

Всемирный экономический форум в Давосе (ВЭФ, World Economic Forum) – международная организация государственно-частного сотрудничества. Основателем форума являетс профессор Женевского университета Клаус Шваб.

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#проституция
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Упрямый житель Китая не стал покидать дом и остался жить посреди трассы
25 января 2025, 22:06

Фото: iStock/ XiXinXing

Житель Китая не захотел съезжать из дома, который располагался на пути строительства новой автомобильной магистрали. В итоге дорогу пришлось прокладывать вокруг его жилища, сообщила газета The Sun.
Авторы материала отметили, что власти предал агли жителю гражданину Китая Хуану Пиню из округа Цзясин заплатить 220 тысяч долларов (около 22 миллионов рублей), и даже ряд квартир на выбор. Однако после долгих переговоров мужчина отказался от условий, вместе с внуком он продолжил жить в своём доме.

В настоящий момент вокруг его жилища располагаются высокие стены, а крыша находится практически на уровне со строящейся трассой — её собираются открыть весной. Житель Китая поделился, что шум стройки, пыль и грязь доставляют ему достаточно неудобств. Однако потом он смягчил свою позицию.

«Если бы я мог повернуть время вспять, я бы согласился на предложенные условия сноса. Я немного сожалею об этом», — рассказал мужчина.

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#стройки
#китай
#трасса
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Теперь в метро нельзя провозить животных без клетки
25 января 2025, 21:40

Фото: iStock/ spacedrone808

Правила пользования Московским метрополитеном обновились. О них 25 января сообщили Tелеграм-канале «Дептранс Москвы».
Изменения коснулись перевозки животных, велосипедов и иных средств индивидуальной мобильности (СИМ). После введения нововведений такие колесные устройства, за исключением детских, можно транспортировать лишь в специальных чехлах, чтобы они не оставляли грязь в салоне и не пачкали вещи других пассажиров. А спуститься в метро с питомцами позволят лишь если они будут в клетках, специальных сумках или контейнерах, исключение — собаки-поводыри.

Остальные изменения тоже касаются СИМ: теперь по территории метрополитена и по подземным переходам запрещено передвигаться на мопедах, самокатах, моноколесах, сегвеях, гироскутерах, роликовых коньках — это представляет угрозу как для самих владельцев транспортных средств, так и для пеших пассажиров.

Еще в ведомстве запретили слушать музыку и смотреть видео без наушников.

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#метро
#изменения
#перевозки
#москва
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На Крымском мосту в сторону полуострова введён сплошной паспортный контроль
25 января 2025, 19:49

Фото: istockphoto/Apriori1

На Крымском мосту введён сплошной паспортный контроль в отношении тех, кто въезжает на территорию республики. Специальные службы региона проводят антитеррористические мероприятия.
Об этом сообщил заместитель министра транспорта Крыма. Паспорт можно предъявить как в оригинале, так в электронном виде, через портал «Госуслуг», уточнил он в своём телеграм-канале. Основанием для усиления контроля замминистра назвал указ президента РФ Владимира Путина о введении повышенного уровня реагирования в Крыму и Краснодарском крае.

Кроме того, глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев бессрочно ввёл в регионе повышенный «жёлтый» уровень террористической опасности. Такой же уровень террористической угрозы бессрочно действует на территории Республики Крым с апреля 2022 года.

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#крым
#рф
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Минздрав Подмосковья и Росздравнадзор обсудили обеспечение жителей льготными лекарствами
В Подмосковье обсудили вопросы обеспечения жителей региона льготными лекарствами
25 января 2025, 17:31

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения МО

Сотрудники министерств здравоохранения Московской области и специалисты Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) обсудили вопросы обеспечения жителей региона льготными лекарственными препаратами.
Совещание прошло сегодня, 25 января. Его провели заместитель председателя правительства Московской области, министр здравоохранения региона Максим Забелин совместно с главой Росздравнадзора Аллой Самойловой. Во встрече приняли участие главные врачи медицинских учреждений Подмосковья. Обсуждались вопросы, касающиеся обеспечения граждан льготными лекарствами.

Глава регионального Минздрава сообщил, что в Московской области льготные препараты получают около полумиллиона человек. В 2025 году на закупку лекарственных препаратов будет направлено порядка 31 миллиарда рублей.

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения МО

«Главная наша задача — чтобы все механизмы четко работали и пациенты полностью обеспечивались необходимыми препаратами. Для этого мы еще раз собрались с коллегами и обсудили каждый этап начиная от формирования заявки на закупку до момента выдачи пациенту препарата», — подчеркнул Максим Забелин.

В ходе встреч был затронуты вопросы правильности ведения регистра федеральных льготников. Также была отмечена важность четкого формирования потребности закупок, а также контроля за своевременным обеспечения препаратами льготников региона со стороны подмосковного Минздрава.

В настоящее время в Московской области реализуется пилотный проект по телефонному информированию пациентов, у которых заканчивается срок действия рецепта на льготные препараты. Робот Светлана самостоятельно обзванивает пациентов, напоминает о необходимости продления электронных рецептов на льготные лекарства и записывает их на телемедицинские консультации с врачами.

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#подмосковье
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Губернатор Подмосковья Воробьёв поздравил учащихся МГИМО-МЕД с Днём студента
25 января 2025, 17:01

Фото: Константин Семенец

Одна из только зарождающихся традиций молодого вуза МГИМО-МЕД — отмечать Татьянин день, День студента на свежем воздухе. В этом году будущие медики собрались в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха им. Ларисы Лазутиной, куда их приехал поздравить губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Вуз начал вести обучение с 2022 года. Идея его создания принадлежит Марку Курцеру — замечательному и внимательному врачу и человеку, который всю жизнь посвятил тому, чтобы лечить, спасать взрослых и детей, напомнил глава региона.

«Я рад, что сегодня он здесь, в кругу студентов, которые собрались в самом спортивном парке нашего Подмосковья. Ребята, желаю, чтобы все самые смелые мечты вы реализовали, чтобы ваше студенческое братство запомнилось на долгие годы. Сегодня в вашем лице я хочу поздравить всех студентов. Очень важно, чтобы в жизни были наставники, как например в вашем случае опытные врачи», — сказал Андрей Воробьёв, обращаясь к студентам.

Фото: Константин Семенец

Губернатор также тепло поблагодарил ведущие вузы страны, партнёрством с которыми и университет, и регион очень дорожат. Среди них МГУ, и Бауманка, и Физтех, и МГИМО, и Высшая школа экономики. Все они охотно сотрудничают с флагманскими школаами Подмосковья, отметил ​Андрей Воробьёв.

Доктор медицинских наук, академик РАН, основатель и генеральный директор Группы компаний «Мать и дитя» Марк Курцер является ректором МГИМО-МЕД. В состав руководства вуза входят также опытные врачи-практики и организаторы медицинского образования.

В обучении используется самая современная программа. Большое внимание уделяется языковой подготовке. Это делается для того, чтобы начинающие врачи могли изучать различные дисциплины с использованием передовых зарубежных источников, обращаться к опыту ведущих иностранных экспертов.

В ответной речи Марк Курцер поблагодарил губернатора за помощь, оказанную при открытии университета, за то, что этот проект смог быть реализован на базе МГИМО. Он также выразил благодарность ректору МГИМО Анатолию Торкунову за поддержку, радушие и внимание.

Фото: Константин Семенец

Сейчас в университете образование получают 90 студентов по специальности «Лечебное дело» и 51 ординатор по программам «Акушерство и гинекология», «Онкология», «Хирургия», «Терапия». С этого года добавится новое направление — «Анестезиология и реаниматология».

Среди друзей вуза — популярный актёр театра и кино Александр Петров. Он также приехал поздравить ребят, рассказал о своём студенческом прошлом, поделился некоторыми советами и даже приметами.

«Помню, как только поступил в театральный институт, один из выпускников подошёл и сказал: "Вон видишь висят портреты великих? У тебя все будет хорошо, если каждое утро будешь приходить и с каждым из них по очереди здороваться". Я поверил, ежедневно подходил к портретам и говорил: "Здравствуйте, как у вас дела?". И, действительно, все сложилось хорошо — не обманул получается выпускник», — рассказал артист.

Фото: Константин Семенец

Александр Петров пожелал ребятам ценить студенческое время и прежде всего учиться.

«Я понимал, что это для меня самое важное и даже, когда не хочется идти на пару - надо. А кайфовать будешь потом, когда закончишь вуз. Мне кажется, вот такая схема должна быть в головах студентов», — поделился актёр собственным опытом.

Поздравил ребят и участник специальной военной операции Иван. Он поблагодарил студентов за то, что они выбрали правильную и нужную профессию.

«Врачи спасают жизни на фронте, также в мирное время проводят реабилитацию. Я получил ранение и знаю не понаслышке, как важна медицинская помощь. В Подмосковье специалисты очень высококвалифицированные. Желаю студентам никогда не останавливаться на достигнутом и всегда повышать свой уровень и профессионализм», — сказал герой будущим медикам.

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Воробьёв вошёл в тройку самых упоминаемых губернаторов-блогеров

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#подмосковье
#андрей воробьёв
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#вуз
#актёр
#образование
#мгимо
#обучение
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«И пришёл "Паук"»: В семи регионах России ожидаются массовые увольнения электриков
Дрон по обслуживанию электросетей оставит электриков без работы
25 января 2025, 16:24

Фото: istockphoto/kelvn

В семи российских регионах ожидаются массовые сокращения штатов среди электриков. Причина — внедрение автоматизированного дрона по обслуживанию электросетей.
Этот аппарат способен за день выполнить работу трёх-пяти бригад, сообщает телеграм-канал Mash. Речь идёт о новой «шайтан-машине» под названием «Паук». Этот беспилотник умеет сбивать снег и лёд с проводов, наносить зимой антигололёдные составы, после которых наледь не образуется в течение трёх-четырёх месяцев, а летом — жидкость от коррозии проводов. А ещё дрон способен автономно работать при температуре минус 35 градусов и за день проходить 10-12 километров линий электропередачи.

«Пауки» отработали уже в семи северных регионах РФ, а сейчас трудятся в горном районе Пермского края на линиях Чусовских электрических сетей — сбрасывают изморозь и наносят антигололёд. Дальше по маршруту — объекты Салехарда и возвращение в Пермский край. География применения дронов будет только расширяться.

К настоящему моменту выпущено 20 «Пауков», в производстве ещё семь. Один аппарат может заменить от трёх до пяти бригад, в каждой из которых по три человека. По словам разработчиков, сейчас дроны на 80% состоят из отечественных деталей, в планах — довести этот показатель до 95%. Из импортного оборудования останутся только видеокамеры.

Дрон способен садиться на фазные провода под напряжением и 35 кВ, и 110 кВ, и 220 кВ. Платформа поставляется в Саудовскую Аравию, Индию, ведутся переговоры об экспорте с Узбекистаном, Казахстаном и ОАЭ.

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#переговоры
#дроны
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В России будут тестировать будущих родителей на генетические риски
25 января 2025, 15:47

Фото: iStock/AnnaStills

Российские власти намерены внедрить генетическое тестирование для будущих родителей для оценки рисков наследственных заболеваний у ребёнка. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин.
В документе говорится о поручении представить предложения о поэтапном расширении программы неонатального скрининга в рамках разработки и применения программы молекулярно-генетического скрининга будущих родителей для выявления риска возникновения заболеваний, включая орфанные.

Отмечается, что такая задача поставлена перед федеральным правительством и региональными властями. Глава государства ждёт предложений по данному вопросу до 15 мая этого года.

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