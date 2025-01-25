В США мужчина вернул в библиотеку книгу Хемингуэя спустя 56 лет

Одна из только зарождающихся традиций молодого вуза МГИМО-МЕД — отмечать Татьянин день, День студента на свежем воздухе. В этом году будущие медики собрались в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха им. Ларисы Лазутиной, куда их приехал поздравить губернатор Московской области Андрей Воробьев.