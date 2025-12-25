В США мужчина выиграл в лотерею самый большой джекпот в 1,8 млрд долларов
Житель американского штата Арканзас стал обладателем джекпота в размере 1,8 миллиарда долларов. Выигрыш оказался одним из крупнейших за всю историю лотерей в США.
Как сообщает ТАСС, мужчина узнал о своей победе за день до Рождества. Его билет совпал со всеми выигрышными номерами тиража, что позволило претендовать на максимальную сумму приза.
Победителю предоставляется выбор способа получения средств. Он может оформить выплату полной суммы частями — ежегодными платежами в течение 29 лет, либо забрать деньги единовременно. В случае разовой выплаты сумма джекпота сократится до 834,9 миллиона долларов до вычета налогов.
