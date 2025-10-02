В США мужчина зажарил своих павлинов и попал под суд

02 октября 2025, 14:38

Фото: iStock/diegograndi

Житель города Хадсон в американском штате Флорида оказался в центре скандала после признания в жестоком обращении с собственными птицами. По информации Huff Post, 61-летний мужчина убил двух павлинов, зажарил их на сковороде и съел.