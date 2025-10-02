В США мужчина зажарил своих павлинов и попал под суд
Житель города Хадсон в американском штате Флорида оказался в центре скандала после признания в жестоком обращении с собственными птицами. По информации Huff Post, 61-летний мужчина убил двух павлинов, зажарил их на сковороде и съел.
Согласно судебным материалам, мужчина объяснил свой поступок желанием «проучить соседку». Как оказалось, женщина подкармливала птиц, что не нравилось американцу. По итогу он убил и зажарил двух павлинов, а после в письме соседке пригрозил продолжить начатое, если та не прекратит.
При задержании мужчина кричал, что расправится со всеми своими птицами, чтобы те не достались никому. Судьба оставшихся павлинов остается неизвестной.
Читайте также: