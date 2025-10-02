Достижения.рф

Глава района погиб на охоте от пули друга

Фото: Istock/Photographer, artist

Глава Ленинского района Новосибирска Александр Гриб погиб в результате несчастного случая на охоте. Об этом сообщает прокуратура региона.



Инцидент произошёл близ села Шагалка, где в это время разрешена охота на диких животных. Гриб находился на промысле с друзьями. Один из спутников чиновника выстрелил из карабина в косулю и случайно задел Александра, который в этот момент находился рядом с целью.

Пули попали в мужчину. Медицинская помощь не помогла, и чиновник умер на месте от полученных ранений. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

Накануне в Архангельской области охотник застрелил односельчанина.

Ольга Щелокова

