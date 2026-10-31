В США на пляж выбросило странный металлический цилиндр

31 октября 2026, 16:31

FOX 35: Во Флориде на пляже нашли загадочный цилиндр

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

На побережье американского штата Флорида после мощного шторма обнаружили загадочный цилиндрический предмет, для эвакуации которого пришлось привлекать специалистов по опасным веществам. Неизвестную ёмкость вынесло на пляж в округе Флаглер, а установить её происхождение спасатели сразу не смогли. Об этом сообщает телеканал FOX 35 Orlando.





Необычная находка появилась на берегу после сильного северо-восточного шторма, сопровождавшегося мощным ветром и высокими волнами. Среди предметов, выброшенных океаном на сушу, спасатели заметили массивную цилиндрическую ёмкость неизвестного назначения.



Сотрудники пожарно-спасательной службы округа Флаглер решили не рисковать и обратились за помощью к коллегам из соседнего округа Сент-Джонс. На место прибыла специализированная группа HazMat, сотрудники которой занимаются происшествиями с потенциально опасными веществами.



Специалисты осмотрели цилиндр, после чего осторожно убрали его с пляжа и поместили в безопасное место. Предмет должны передать Департаменту охраны окружающей среды Флориды для дальнейшей утилизации.





«Этот случай подчёркивает важность взаимодействия между ведомствами, специализированных возможностей реагирования и единого подхода к защите общественной безопасности и окружающей среды», — отметили в пожарно-спасательной службе округа Сент-Джонс.