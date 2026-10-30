Летчики увидели загадочный НЛО в форме таблетки
Национальный центр по изучению НЛО (NUFORC) опубликовал доклад пилотов гражданского самолета, которые 16 августа столкнулись с неопознанным объектом над американским штатом Огайо. Об этом пишет Daily Mail.
По данным отчета, экипаж находился на высоте около 12 тысяч метров, когда летчики заметили примерно на километр выше гладкий серебристый объект длиной около десяти метров. НЛО имел правильную форму продолговатой таблетки, на его поверхности не было ни изгибов, ни складок. При этом система предупреждения столкновений в самолете не сработала.
Пилоты связались с диспетчером ближайшего аэропорта и описали увиденное, однако тот не обнаружил объекта на радаре. Один из летчиков предположил, что НЛО вылетел из грозовых облаков, между которыми они пытались пролететь. По его мнению, в таких условиях это не мог быть воздушный шар, так как самолет столкнулся с обледенением двигателей и сильной турбулентностью.
В NUFORC раскритиковали Федеральное управление гражданской авиации США (FAA), поскольку нет никаких признаков того, что информацию о загадочном объекте передали в другие инстанции. Подобное поведение и отсутствие расследования инцидента, по мнению специалистов центра, ставят под угрозу безопасность полетов.
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