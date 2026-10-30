Летчики увидели загадочный НЛО в форме таблетки

30 октября 2026, 22:12

В США летчики заметили НЛО в форме таблетки над штатом Огайо

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Национальный центр по изучению НЛО (NUFORC) опубликовал доклад пилотов гражданского самолета, которые 16 августа столкнулись с неопознанным объектом над американским штатом Огайо. Об этом пишет Daily Mail.