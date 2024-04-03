В США напомнили, что предупреждали Россию о возможной цели террористов

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Правительство США более чем за две недели до теракта в «Крокус Сити Холл» предупреждало российскую сторону о возможной цели атаки боевиков. Об этом пишет Washington Post, ссылаясь на неназванных американских чиновников.
«Более чем за две недели до кровавой атаки террористов <...> власти США сообщали российским чиновникам, что популярный концертный зал «Крокус Сити Холл» был потенциальной целью», — сказано в материале.До этого глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что Штаты действительно предупреждали о возможном теракте на территории государства, но сообщение американских властей носило слишком общий характер.
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