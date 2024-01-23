В США оценили эффективность ударов по Йемену

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США пока еще производят оценку нанесенного ущерба хуситам в результате ударов по их объектам в Йемене, однако считают, что операции были успешными, заявил высокопоставленный представитель министерства обороны США, передает РИА Новости.
«Мы продолжаем проводить анализ боевых последствий, и в будущем мы предоставим более точную оценку. В настоящее время мы признаем успешность удара и достижение запланированного эффекта», - заявил он.Тем не менее, чиновник подчеркнул, что на данный момент неизвестно о возможных жертвах среди хуситов. Он также отметил, что с 19 ноября хуситы осуществили не менее 33 атак на торговые суда.
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Артем Кузьмин