Политолог Блохин раскрыл истинные цели США по отправке военных самолётов к Крыму

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Политолог-американист, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил, что США, отправляя свои военные самолёты к Крыму, проверяют Россию.
«Они нас проверяют на прочность по всему периметру наших границ, где вообще представлены наши интересы. Это такая классическая тактика, стратегия, которая использовалась ещё в годы холодной войны СССР и США», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Блохин.
Он добавил, что в подобных случаях возможно силовое сопротивления со стороны нашего государства, поскольку нарушаются границы страны.
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