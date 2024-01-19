Конгресс США принял временную резолюцию по предотвращению шатдауна

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Палата представителей Конгресса США в четверг приняла временную резолюцию по предотвращению остановки работы американского правительства, передает РИА Новости.
В публикации говорится, что законопроект до марта обеспечивает финансирование работы исполнительной власти и госведомств Соединённых Штатов. Уточняется, что финансирование Украины он не предусматривает.
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