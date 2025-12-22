В Саратове подростку разорвало руку петардой, которую он подобрал во дворе
В Саратове подростку разорвало руки после взрыва петарды, которую он подобрал во дворе жилого дома. Ребенка экстренно доставили в больницу в тяжелом состоянии.
Как сообщили в пресс-службе Саратовской детской областной больницы., школьник подобрал на улице устройство, похожее на обычную хлопушку, и взял его в руки. В этот момент петарда сработала, взрыв пришелся прямо по кисти. Очевидцы сразу вызвали скорую помощь, так как травма оказалась крайне серьезной.
Подростка доставили в больницу, где его срочно прооперировали. Несколько часов врачи боролись за его руку. Кисть удалось сохранить, однако повреждения оказались значительными.
Сейчас школьник находится под наблюдением медиков. Впереди у него долгий курс восстановления и реабилитации.
Читайте также: