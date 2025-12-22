На пляже в Таиланде задержали туриста за секс на буе возле отдыхающих
На пляже Джомтьен в Паттайе задержали туриста из Дании за секс с девушкой на буе возле отдыхающих. Об этом сообщает The Pattaya News.
Как оказалось, мужчина находился на побережье вместе со знакомой жительницей Таиланда и во время отлива переместился на плавучий буй. Там пара позволила себе интимное поведение, которое заметили с берега. Ситуацию заметил житель, собиравший моллюсков, и сообщил об увиденном в экстренные службы, указав, что происходящее привлекало внимание окружающих.
Прибывшие на место полицейские зафиксировали обстоятельства и получили видеозапись как подтверждение фактов. Иностранец отказался комментировать произошедшее, тогда как его спутница утверждала, что подобный поступок не характерен для нее и стал следствием импульсивного решения. Обоих обвинили в нарушении норм общественной морали, предусмотренных местным законодательством.
